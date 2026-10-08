NAJMANJE 30 MRTVIH, TELA RAZBACANA PO PUTU: Rusija pogodila autobusko stajališe u Kramatorsku, jezivi prizori (FOTO/VIDEO)
U RUSKOM napadu na stajalište javnog prevoza i dva autobusa u Kramatorsku, u Donjeckoj oblasti, poginulo je 30 ljudi, dok je 18 povređeno, saopštilo je danas regionalno tužilaštvo.
Donjecko regionalno tužilaštvo navelo je da su ruske snage oko 10 časova po lokalnom vremenu izvele napad na dva autobusa, pri čemu je, prema prvim informacijama, poginulo 12 osoba, a 14 je povređeno.
Broj žrtava potom je porastao na 30, dok je broj povređenih dostigao 18, navelo je tužilaštvo, preneo je Ukrinform.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage na stajalište javnog prevoza u gradu izvele napad avionskom bombom.
Gradska vlast je saopštila da je pogođen civilni autobus koji je prevozio putnike, nakon čega je obustavljen celokupan javni prevoz u gradu.
- Rusi su ponovo napali mesto na kojem, sasvim sigurno, nema nikakvog vojnog cilja, autobus, civilni prevoz i ljude koji su jednostavno putovali svojim poslom - navodi se u saopštenju gradske uprave.
Guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin naveo je na Telegramu da je Rusija "u jednom trenutku oduzela 12 života", ističući da, kako je rekao, nije reč o "posledicama rata" niti "samo o statistici", "već o ljudima" koji su poginuli u napadu ruske vojske.
Upozoravamo da je video snimak uznemirujući.
Možete ga pogledati klikom OVDE.
(Tanjug)
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