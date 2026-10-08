NAJMANJE 30 MRTVIH, TELA RAZBACANA PO PUTU: Rusija pogodila autobusko stajališe u Kramatorsku, jezivi prizori (FOTO/VIDEO)

U RUSKOM napadu na stajalište javnog prevoza i dva autobusa u Kramatorsku, u Donjeckoj oblasti, poginulo je 30 ljudi, dok je 18 povređeno, saopštilo je danas regionalno tužilaštvo.

Foto: Printscreen / X / aborealis940

Donjecko regionalno tužilaštvo navelo je da su ruske snage oko 10 časova po lokalnom vremenu izvele napad na dva autobusa, pri čemu je, prema prvim informacijama, poginulo 12 osoba, a 14 je povređeno.

Broj žrtava potom je porastao na 30, dok je broj povređenih dostigao 18, navelo je tužilaštvo, preneo je Ukrinform.

#EIL Russisches Massaker in #Kramatorsk. Das Drecksregime hat zwei voll besetzte Busse mit einer Lenkbombe angegriffen. Nach aktuellem Stand gibt es 30 Tote und 18 Verletzte. DAS ist es, was #AfD, #BSW und #Linke mit ihrer Verweigerung von Verteidigungswaffen aktiv befeuern! https://t.co/4G7qmRSmmg — Julian Röpcke 🇩🇪🤝🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 8, 2026

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage na stajalište javnog prevoza u gradu izvele napad avionskom bombom.

Gradska vlast je saopštila da je pogođen civilni autobus koji je prevozio putnike, nakon čega je obustavljen celokupan javni prevoz u gradu.

- Rusi su ponovo napali mesto na kojem, sasvim sigurno, nema nikakvog vojnog cilja, autobus, civilni prevoz i ljude koji su jednostavno putovali svojim poslom - navodi se u saopštenju gradske uprave.

Guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin naveo je na Telegramu da je Rusija "u jednom trenutku oduzela 12 života", ističući da, kako je rekao, nije reč o "posledicama rata" niti "samo o statistici", "već o ljudima" koji su poginuli u napadu ruske vojske.

Upozoravamo da je video snimak uznemirujući.

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(Tanjug)