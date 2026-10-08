Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

О.М.

08. 10. 2026. u 12:36

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas dve utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ tiket za četvrtak

17.00 Poli Timisoara - Steaua Bukurest UG 3+ (link)

19.00 Al Vakra - Al Garafa UG 3+ (1,52)

 Ukupna kvota: 2,40

 

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