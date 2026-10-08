"OVO PRVI PUT POKAZUJEM U JAVNOSTI..." Vučić: Ponosim se ordenjem koje sam dobio od Vladimira Vladimiroviča Putina i Si Đinpinga (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je novi, zaniljmiv snimak na društvenim mrežama. Naime, u njemu je prikazao ordenje koje je dobio od svetskih lidera.
- Ponosim se ordenjem koje sam dobio od Vladimira Vladimiroviča Putina i Si Đinpinga, ali važnije od toga je činjenica da smo kroz razvoj političkih odnosa unapredili našu ekonomiju i građanima Srbije omogućili bolji život. To mora da bude naš putokaz i u budućem radu - naveo je Vučić u opisu objave.
Vučić je istakao da ova priznanja prvi put pokazuje ovako javno, i da to ne radi kako bi se pohvalio onim što niko drugi nema u našoj zemlji, već da bi ukazao na značaj čuvanja tradicionalnih prijateljstava i to zbog jedne stvari:
- Moramo da brinemo o napretku naše ekonomije. Bez kineskih prijetlja teško da bismo to mogli. Bez ruskih prijatelja i jefitnij energenata teško da bismo u tome uspeli. Ekonomija je usko povezana sa ekonomijom. Stabilnost i mir su strašno važni, a pored toga razvoj i napredak ekonomskih odnosa. To je ono što donosi progres i zemlju gura napred. I zato u narednom periodu treba da se koncetrišemo na ekonomiju, na Ekspo na ubrzani rast Srbije i da Srbija prestiže one zemlje koje su mnogo godina, decenija i vekova bile ispred nas.
Šta je sve poručio poslušajte u videu koji sledi:
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