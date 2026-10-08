Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

08. 10. 2026. u 09:41

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

Četvrtak

16.45 Al Šamal - Al Duhail GG (1,52)

19.30 Kluž - U. Kluž GG (1,56)
0.30 Santos - Flamengo GG (1,66)

Ukupna kvota: 3,93

 

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