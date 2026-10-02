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Tip predlaže Evroligu

В.М.

02. 10. 2026. u 10:03

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PONUDA je danas veoma solidna, izdvojili smo vam nekoliko predloga.

Тип предлаже Евролигу

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Evroliga

19.45 Fenerbahče - Dubai hendikep poena 2 (-7.5) (1.65)

20.00 Bajern - Partizan 2 (2.80)
20.15 Panatinaikos - Makabi Tel Aviv ukupno poena +169.5 (1.65)

Ukupna kvota: 7.62

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