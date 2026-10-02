Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo novih predloga za golove redakcije Tipa

В.М.

02. 10. 2026. u 09:40

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DOMINACIJA se nastavlja.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево нових предлога за голове редакције Типа

Belga / Sipa USA / Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova.

Petak

20.45 Belgija - Turska |1-3&||1-3 (1.80)

20.45 Francuska - Italija |1-3&||1-3 (1.82)
20.45 Mađarska - Gruzija |0-2&||1-3 (1.52)

Ukupna kvota: 4.98

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