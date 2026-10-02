Kipar - Jermenija predlozi za klađenje: Napadački potencijal domaćina mora jednom da se materijalizuje

Kipar dočekuje Jermeniju posle razočaravajućeg remija bez golova sa Letonijom u poslednjem meču.

gor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je tada imao čak 67 odsto poseda i pet udaraca u okvir gola, ali nije uspeo da materijalizuje terensku nadmoć.

Jermenija je u prethodnom kolu poražena od Crne Gore sa 3:2 u Jerevanu. Domaći su dva puta pogađali mrežu preko Artura Serobjana i Eduarda Spercjana, ali su ipak ostali bez bodova.

Kipar je u poslednjih 10 takmičarskih utakmica zabeležio dve pobede, tri remija i pet poraza, uz prosek od 1,2 postignuta gola po meču. U istom periodu primao je 1,3 gola u proseku.

Jermenija je u svojih poslednjih 10 takmičarskih utakmica ostvarila dve pobede i pretrpela osam poraza. Prosečno je postizala 0,8 golova, ali je njena odbrana bila znatno problematičnija, pošto je primala čak 3,1 gol po utakmici.

Kipar se oslanja i na Joanisa Pitasa, koji je u poslednjih 10 takmičarskih mečeva postigao tri gola. Andronikos Kakulis i Loizos Loizu dodali su po dva. Kod Jermenije se izdvaja Eduard Spercjan sa tri pogotka.

Kada se uporede napadački potencijal Kipra i problemi koje je Jermenija imala u defanzivi, postoji osnova za očekivanje da će domaćin pronaći put do mreže. S druge strane i Jermenija je pokazala da može da postigne gol, što smo videli u poslednjem susretu sa Crnom Gorom.

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