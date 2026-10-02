Tradicija je na strani domaćina, ali gosti su u boljoj formi
Sve analize uoči ovog susreta upućuju na veoma tvrdu i taktički iscrpljujuću utakmicu
Fudbalske reprezentacije Kine i Palestine odmeriće snage na stadionu Longxing.
Kina ima prednost domaćeg terena, ali njihova trenutna forma ne uliva preveliko poverenje, jer ekipa često pokazuje oscilacije u igri i teško probija organizovane odbrane.
Sa druge strane, selekcija Palestine u ovaj meč ulazi u sjajnom raspoloženju i sa ozbiljnim nizom utakmica bez poraza - nisu izgubili deset utakmica u regularnih 90 minuta, a u poslednjih 13 mečeva poraženi su samo od veoma jakih regionalnih selekcija Katalonije i Baskije.
Gostujući tim je podigao nivo discipline u defanzivnoj liniji, primaju veoma malo golova i oslanjaju se na brzu tranziciju.
Kada se pogleda tradicija njihovih međusobnih duela, jasno se vidi da su utakmice ove dve azijske selekcije tradicionalno neizvesne i siromašne pogocima. Čak polovina njihovih dosadašnjih odmeravanja snaga završena je bez pobednika, a istorija se ponavlja naročito kada Kina igra pred svojim navijačima.
Obe ekipe će u ovaj duel ući sa primarnim ciljem da sačuvaju sopstvenu mrežu, što garantuje oprezan tempo od samog starta. Kina će verovatno imati veći posed lopte, ali teško da će stvoriti mnogo stopostotnih šansi protiv motivisanog protivnika. Palestina ima snagu i stabilnost da izdrži pritisak, zbog čega je podela bodova najrealniji ishod. Predlog za klađenje je čisti X (nerešen ishod), a za hrabrije prelaz X-X.
TIP NOVOSTI: X (kvota 3,30)
Vredi pokušati: X-X (kvota 4,75)
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