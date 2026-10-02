TIP vam predlaže Ligu nacija
Juče smo pali samo zbog crvenog kartona Norveške
Da gosti nisu celo drugo poluvreme igrali bez isključenog Torborna Hegjema na utakmici Vels - Norveška, jučerašnji tiket Lige nacija bi verovatno bio dobitni, ali je trenutak pomračenja uma defanzivca Bolonje sve pokvario.
No, za prosutim mlekom ne vredi plakati, pa evo današnjeg tiketa sastavljenog od parova iz Lige nacija. Zbog straha od potencijalnih neprijatnih iznenađenja poput onog od juče odlučili smo se da neke od utakmcia predložimo u azijskom hendikepu.
Liga nacija
Kazahstan – Moldavija 1 1,68
Letonija – Crna Gora 1 (ah +0,75) 1,73
Kipar – Jermenija GG 1,76
Belgija – Turska 1 (ah +1,25) 1,81
Francuska – Italija GG 1,62
Mađarska – Gruzija 1 2,02
Ukrajina – Severna Irska 0–2 1,63
Bosna i Hercegovina – Švedska 3+ 1,75
Poljska – Rumunija 1 (eh +1) 1,91
Farska Ostrva – Slovačka 1 (eh +1) 1,76
UKUPNA KVOTA: 290,53
Napomena: kod azijskih hendikepa konačni obračun može zavisiti od ishoda (deo uloga može biti vraćen), ali deklarisana kombinovana kvota je 290,53.
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