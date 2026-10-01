Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

01. 10. 2026. u 08:40

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Sreda

17.30 Makabi Javne - Ironi Beit Šemeš GG (1.78)

20.45 Grčka - Holandija GG (1.55)
20.45 Vels - Norveška GG (1.75)

Ukupna kvota: 4.83

 

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