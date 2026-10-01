OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
17.30 Makabi Javne - Ironi Beit Šemeš GG (1.78)
20.45 Vels - Norveška GG (1.75)
Ukupna kvota: 4.83
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