Kad uđete u kladionicu zaboravite za koga navijate: Srbija je apsolutni autsajder i protiv ovakve Nemačke

Srbija gostuje Nemačkoj u utakmici trećeg kola Lige nacija u kojem obe reprezentacije traže izlaz iz lošeg perioda.

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Ni jedna ni druga nisu pobedile u prva dva kola, a domaćin u ovaj susret ulazi sa dodatnim pritiskom zbog situacije na tabeli.

Nemačka je na startu odigrala 1:1 sa Holandijom u prvoj utakmici Jirgena Klopa na selektorskoj klupi, ali je potom razočarala porazom od Grčke 1:0. Dimitris Kurbelis postigao je jedini gol u 74. minutu, pa je Nemačka ostala bez pobede u četiri uzastopna meča.

Pored toga, Nemci već sedam utakmica nisu sačuvali mrežu. Iako su pre početka takmičenja važili za jednog od favorita za osvajanje prvog mesta u grupi A2, sada su treći, sa tri boda manje od Holandije i pet manje od Grčke.

Srbija je u još težoj situaciji. Poraz od Holandije rezultatom 2:1 bio je "orlovima" šesti neuspeh u poslednjih osam utakmica, a četvrti uzastopni poraz. Izabranici Veljka Paunovića su zbog toga pali na poslednje mesto grupe.

Oba poraza Srbije u Ligi nacija bila su minimalna, ali je protivnicima dozvolila čak osam velikih prilika u dva meča. Četiri takve šanse Holandija je stvorila u drugom poluvremenu poslednjeg susreta. Poseban problem su spori počeci, pošto je Srbija prva primila gol na osam od poslednjih deset utakmica, a na poluvreme je odlazila u zaostatku na sedam od poslednjih osam.

Istorija nedavnih duela, ipak, ne daje Nemačkoj veliku prednost. U poslednja tri susreta obe reprezentacije su po jednom pobedile, dok je jedan meč završen nerešeno.

Poslednji put kada su se sastale, gol za Srbiju postigao je Luka Jović, koji će i sada biti jedan od igrača od kojih se očekuje najviše.

Mnogi još pamte onu našu pobedu iz najslavnijih dana reprezentacije pod ovim imenom a pod selektorskom palicom Radomira Antića, kada je Lane Jovanović golom u 38 minutu doneo pobedu u meču u kome je Vladimir Stojković branio penal Lukasu Podolskom, a Miroslav Kloze pocrveneo.

Još stariji se sećaju remija na Mundijalu 1998. kada smo ispustili vođstvo od 2:0 što nas je koštalo ukrštanja sa Holandijom i dovelo do incidenta u istoriji poznatog kao "Mijatova prečka".

Selektor Nemačke Jirgen Klop je za ovaj reprezentativni termin napravio neobičan potez i pozvao ukupno 44 igrača, podeljena u dve grupe. Druga grupa sada dobija priliku da se nametne i pomogne Nemačkoj da prekine loš niz. Ako se taj niz nastavi, Klop će postati prvi selektor "manšafta" koji nije upisao nijednu pobedu u prva tri nastupa na klupi.

Kai Haverc je otpao zbog povrede, dok bi Malik Tijau i Valdemar Anton mogli da budu u startnoj postavi.

Srbija će biti bez Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, pa će najveći deo odgovornosti u napadu ponovo pasti na Jovića. Dušan Tadić je protiv Holandije odigrao 113. utakmicu za reprezentaciju i sada je sam na vrhu liste po broju nastupa, sedam ispred Mitrovića.

Nemačka još nije prikazala najbolje izdanje pod Klopom, ali domaći teren i potreba za pobedom mogli bi da budu značajni faktori. Srbija je u poslednjih osam mečeva čak šest puta poražena, a problemi u defanzivi loša otvaranja utakmica dodatno otežavaju zadatak "orlovima" u Minhenu.

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