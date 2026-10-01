UBIJTE MENE, ON NIJE KRIMINALAC: Legendarni MMA šampion osuđen na zatvor, isplivali detalji

Moraće i da plati pozamašnu sumu novca

Foto: Instagram/mamed_khalidov

Jedan od najpoznatijih boraca u istoriji evropskog MMA, Mamed Halidov, nepravosnažno je osuđen na godinu i šest meseci zatvora zbog više krivičnih dela, a sada su objavljeni novi detalji slučaja koji je godinama bio predmet istrage u Poljskoj.

Halidov, bivši šampion KSW-a u srednjoj i poluteškoj kategoriji, osuđen je pred Okružnim sudom u Tarnovskim Gorama zbog kupovine i pokušaja kupovine ukradenih luksuznih automobila, kao i zbog slučaja paljenja dva vozila.

Prema obrazloženju presude do kojeg je došao poljski istraživački novinar Mateuš Bačinjski, Halidov je bio povezan sa slučajem iz 2017. godine, kada je u Ribniku zapaljen automobil osobe koja je prethodno prijavila jednog od njegovih saradnika policiji zbog ilegalnog držanja divljih životinja. U požaru je uništeno i drugo vozilo.

Za deo koji se odnosi na ukradene automobile, izrečena mu je kazna od godinu i dva meseca zatvora, uz novčanu kaznu od 245.000 poljskih zlota, odnosno oko 51.700 evra. Za paljenje dva automobila dobio je dodatnih šest meseci zatvora.

U slučaju iz oktobra 2018. godine u Olštinu, sud je utvrdio da je Halidov tokom policijske intervencije pokušao da spreči hapšenje jednog čoveka. Prema navodima iz presude, udario je policajca u grudi, a zatim burno reagovao.

- Skinite mu lisice, pustite ga - navodno je govorio Halidov, a potom je, prema navodima iz sudskog obrazloženja, izgovorio rečenicu koja je sada privukla posebnu pažnju:

- On nije kriminalac, upucajte mene, ubijte me!

Za taj slučaj izrečena mu je novčana kazna od 105.000 zlota, oko 24.500 evra. Sud mu je naložio i da nadoknadi štetu vlasnicima zapaljenih automobila, kao i oko 500 evra odštete povređenom policajcu.

Halidov je oslobođen jedne tačke optužnice – one koja se odnosila na nedozvoljeno posedovanje vatrenog oružja.

Ceo slučaj deo je šire istrage u kojoj je bilo obuhvaćeno još 17 osoba, a optužnicom je obuhvaćeno ukupno 140 krivičnih dela. Među njima su, prema navodima iz postupka, trgovina ukradenim luksuznim automobilima i stavljanje u opticaj falsifikovanih novčanica.

Policija je tokom istrage pronašla i zaplenila osam ukradenih vozila, čija je ukupna vrednost procenjena na oko 1,2 miliona poljskih zlota, odnosno približno 280.000 evra.

Važno je istaći da presuda protiv Halidova još nije pravosnažna i da će slučaj biti razmatran u drugostepenom postupku nakon žalbe odbrane.

Halidov je tokom bogate MMA karijere imao 49 profesionalnih borbi, uz 38 pobeda, devet poraza i dva remija. Godinama je bio jedna od najvećih zvezda KSW-a.

Posebno je poznat ljubiteljima MMA u regionu zbog duela sa Robertom Soldićem. Njih dvojica su se sastali krajem decembra 2021. godine, kada je Soldić nokautirao Halidova u drugoj rundi i preuzeo titulu KSW šampiona srednje kategorije.

Halidov je poslednji put nastupio u aprilu ove godine, kada je tehničkim nokautom u četvrtoj rundi izgubio od Pavela Pavlaka u borbi za titulu srednje kategorije.

Iako se posle tog meča spekulisalo da bi mogao da završi karijeru, Halidov je kasnije poručio da želi da nastavi da se bori. Sada je, međutim, njegova sportska budućnost u drugom planu zbog pravnog procesa koji još nije okončan.