Tip fudbal

TIP vam predlaže Ligu nacija

Olja Mrkić

01. 10. 2026. u 07:45

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Srbija (ni)je bez šansi u Minhenu

ТИП вам предлаже Лигу нација

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Liga nacija

Danska – Portugalija GG 1,59

Nemačka – Srbija 1 1,25
Grčka – Holandija GG 1,76
Irska – Austrija X 3,30
Malta – Gibraltar 0–2 1,77
Vels – Norveška 2 1,55
Azerbejdžan – Lihtenštajn 0–2 2,22

Ukupna kvota: 70,08

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