HOLAND VESLA I U VELSU: Desetkovani domaćin teško će do rezultata protiv strašnih vikinga

Vels traži način da prekine loš start u Ligi nacija, ali će na svom terenu imati izuzetno težak zadatak protiv Norveške.

FOTO: Jan-Erik Eriksen / Gonzales Photo / Profimedia

Domaćin je posle dva kola bez bodova i nalazi se na dnu grupe, dok su gosti sakupili tri boda.

Ekipa Krega Belamija izgubila je od Portugalije 1:0, a zatim i od Danske 2:0. Povratak u Ligu A posle promocije iz drugog ranga zato nije počeo onako kako su Velšani želeli, a sada im je neophodan rezultat pred poslednji meč ovog reprezentativnog ciklusa protiv Danske.

Norveška je kampanju otvorila pobedom nad Danskom 3:2, ali je potom na svom terenu poražena od Portugalije 2:1. Skandinavska selekcija prvi put u istoriji igra u Ligi A, nakon što je u prethodnom ciklusu izborila promociju.

Dve reprezentacije su se do sada sastajale 11 puta, a Vels ima tri pobede, četiri remija i četiri poraza. Poslednji susret odigran je još 2011. godine, kada su Velšani u prijateljskom meču slavili ubedljivo 4:1.

Norveška je, ipak, dobila poslednji takmičarski susret sa Velsom, kada je 2001. godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo slavila 3:2. Gosti u Ligi nacija imaju 15 pobeda u 26 utakmica, uz samo sedam poraza.

Vels će biti oslabljen bez Harija Vilsona, Nejtana Brodheda, Karla Darloua, Džoa Rodona, Dilana Lolora, Rubina Kolvila i Isaka Dejvisa. Luis Kumas mogao bi da zameni Kifera Mura, dok se očekuje i ulazak Džoša Šihana u startnu postavu.

Norveška ne može da računa na Aleksandera Serlota, dok se David Volfe vraća posle suspenzije. Oskar Bob bi trebalo da ponovo bude starter, a Erling Holand predvodi napad posle novog gola protiv Portugalije. Martin Edegor će proći poslednju proveru zbog povrede skočnog zgloba.

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