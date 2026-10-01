3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
15.15 Dubai junajted - Hata UG 3+ (1.67)
18.45 Koge (Ž) - Servet Ženeva (Ž) UG 3+ (1.50)
Ukupna kvota: 3.51
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