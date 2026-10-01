Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

01. 10. 2026. u 08:13

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

3+ TIKET ZA SREDU

15.15 Dubai junajted - Hata UG 3+ (1.67)

18.00 Kirjat jam - Hapoel kfar saba UG 3+ (1.40)
18.45 Koge (Ž) - Servet Ženeva (Ž) UG 3+ (1.50)

 Ukupna kvota: 3.51

 

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