Fight club

Prvi čovek UFC-a dobio žestok "udarac" na konferenciji Fjurija i DŽošue (VIDEO)

M.M.

01. 10. 2026. u 14:04

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Poznato je da ga bokserska publika ne voli

Први човек УФЦ-а добио жесток ударац на конференцији Фјурија и Џошуе (ВИДЕО)

Photo: Nathan Posner / AFP / Profimedia

Iako se nije pojavio na konferenciji za medije povodom spektakularnog bokserskog okršaja između Tajsona Fjurija i Entonija Džošue, predsednik UFC-a Dejna Vajt ipak je postao jedna od glavnih tema.

Čim je njegovo ime pomenuto pred okupljenim novinarima i publikom, usledile su glasne zvižduke, a reakcija prisutnih pokazala je da Vajt u ovom trenutku nema mnogo simpatija među delom bokserske publike.

Fjuri i Džošua nalaze se u centru pažnje svetske borilačke javnosti zbog dugo očekivanog međusobnog obračuna. Njihov duel već je izazvao ogromno interesovanje, a svaki detalj uoči borbe privlači pažnju ljubitelja boksa.

Upravo zbog toga je i pomen Dejne Vajta izazvao burnu reakciju. Predsednik UFC-a je godinama jedna od najuticajnijih figura u svetu borilačkih sportova, ali njegov odnos prema boksu i potencijalnom ulasku UFC-a u ovu oblast često izaziva polemike.

Američki mediji navode da Vajt nije prisustvovao događaju, ali da ga je publika svejedno „pronašla“ i glasno reagovala kada je njegovo ime pomenuto.

Fjuri i Džošua sada nastavljaju pripreme za jedan od najiščekivanijih bokserskih spektakala, dok pažnju privlači i sve ono što se dešava van ringa.

A ako je reakcija publike na konferenciji bilo kakav pokazatelj, jasno je da će ovaj obračun imati mnogo više priča od samog sportskog rezultata.

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