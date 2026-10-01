Prvi čovek UFC-a dobio žestok "udarac" na konferenciji Fjurija i DŽošue (VIDEO)

Poznato je da ga bokserska publika ne voli

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Iako se nije pojavio na konferenciji za medije povodom spektakularnog bokserskog okršaja između Tajsona Fjurija i Entonija Džošue, predsednik UFC-a Dejna Vajt ipak je postao jedna od glavnih tema.

Čim je njegovo ime pomenuto pred okupljenim novinarima i publikom, usledile su glasne zvižduke, a reakcija prisutnih pokazala je da Vajt u ovom trenutku nema mnogo simpatija među delom bokserske publike.

Fjuri i Džošua nalaze se u centru pažnje svetske borilačke javnosti zbog dugo očekivanog međusobnog obračuna. Njihov duel već je izazvao ogromno interesovanje, a svaki detalj uoči borbe privlači pažnju ljubitelja boksa.

Upravo zbog toga je i pomen Dejne Vajta izazvao burnu reakciju. Predsednik UFC-a je godinama jedna od najuticajnijih figura u svetu borilačkih sportova, ali njegov odnos prema boksu i potencijalnom ulasku UFC-a u ovu oblast često izaziva polemike.

Američki mediji navode da Vajt nije prisustvovao događaju, ali da ga je publika svejedno „pronašla“ i glasno reagovala kada je njegovo ime pomenuto.

Fjuri i Džošua sada nastavljaju pripreme za jedan od najiščekivanijih bokserskih spektakala, dok pažnju privlači i sve ono što se dešava van ringa.

A ako je reakcija publike na konferenciji bilo kakav pokazatelj, jasno je da će ovaj obračun imati mnogo više priča od samog sportskog rezultata.

Dana White was just booed at the Fury vs Joshua press conference 😭 pic.twitter.com/xuzT8TPksI — Source of Boxing (@Sourceofboxing) September 30, 2026