Prvi čovek UFC-a dobio žestok "udarac" na konferenciji Fjurija i DŽošue (VIDEO)
Poznato je da ga bokserska publika ne voli
Iako se nije pojavio na konferenciji za medije povodom spektakularnog bokserskog okršaja između Tajsona Fjurija i Entonija Džošue, predsednik UFC-a Dejna Vajt ipak je postao jedna od glavnih tema.
Čim je njegovo ime pomenuto pred okupljenim novinarima i publikom, usledile su glasne zvižduke, a reakcija prisutnih pokazala je da Vajt u ovom trenutku nema mnogo simpatija među delom bokserske publike.
Fjuri i Džošua nalaze se u centru pažnje svetske borilačke javnosti zbog dugo očekivanog međusobnog obračuna. Njihov duel već je izazvao ogromno interesovanje, a svaki detalj uoči borbe privlači pažnju ljubitelja boksa.
Upravo zbog toga je i pomen Dejne Vajta izazvao burnu reakciju. Predsednik UFC-a je godinama jedna od najuticajnijih figura u svetu borilačkih sportova, ali njegov odnos prema boksu i potencijalnom ulasku UFC-a u ovu oblast često izaziva polemike.
Američki mediji navode da Vajt nije prisustvovao događaju, ali da ga je publika svejedno „pronašla“ i glasno reagovala kada je njegovo ime pomenuto.
Fjuri i Džošua sada nastavljaju pripreme za jedan od najiščekivanijih bokserskih spektakala, dok pažnju privlači i sve ono što se dešava van ringa.
A ako je reakcija publike na konferenciji bilo kakav pokazatelj, jasno je da će ovaj obračun imati mnogo više priča od samog sportskog rezultata.
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