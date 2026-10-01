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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg evroligaškog tiketa!

В.М.

01. 10. 2026. u 08:32

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RUTINSKI smo pogodili jučerašnji dubl.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег евролигашког тикета!

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Možete ga provertiti OVDE, a evo i današih tipova.

Evroliga

18.00 Hapoel Tel Aviv - Real Madrid ukupno poena +172.5 (1.73)

20.00 Crvena zvezda - Anadolu efes ukupno poena +164.5 (1.58)
20.45 Pariz - Žalgiris 2 (1.61)

Ukupna kvota: 4.40

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