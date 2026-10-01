LE PENOVA ZBIJA REDOVE OKO BARDELE: Nova afera potresa Nacionalno okupljanje pred izbore

U POLITIČKOM svetu Marin Le Pen, porodica ima običaj da se vrati u samo središte moći.

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To bi sada moglo biti važnije nego ikad za Žordana Bardelu.

Lider Nacionalnog okupljanja suočava se sa optužbama da je kao mladi aktivista "flertovao" sa antisemitizmom - optužbama koje je odbacio kao "očigledne laži".

Kontroverza stiže u nezgodnom trenutku za stranku koju je Le Pen godinama pokušavala da distancira od antisemitizma.

Le Pen je do sada pružala podršku Bardeli, javno i odlučno braneći svog štićenika. "Sistem će učiniti sve – uključujući i najgnusnije stvari – kako bi pokušao da zaustavi ovaj zamah", rekla je ona sedeći pored njega u Narodnoj skupštini.

Međutim, Bardelini problemi unutar stranke postojali su i pre ovih optužbi, a najnovija kontroverza sada preti da ih dodatno zaoštri.

Njegov položaj unutar Nacionalnog okupljanja već je postao nesiguran, jer Le Pen okuplja oko sebe članove porodice i dugogodišnje lojalne saradnike dok se priprema za predsedničke izbore sledeće godine.

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Sestričina Marin Le Pen, dvadesetsedmogodišnja Nolven Olivije – inače Bardelina bivša devojka – unapređena je na mesto direktorke za komunikacije.

Još jedna sestričina, Marion Marešal, koja je napustila stranku tokom prethodnih predsedničkih izbora, ponovo uživa poverenje i očekuje se da će imati vodeću ulogu. Takođe, zet Marin Le Pen, Filip Olivije – nezvanični glavni savetnik – učestvuje na mnogim ključnim sastancima u okviru kampanje.

Istovremeno, nekoliko ličnosti bliskih Bardeli je marginalizovano, zaobiđeno prilikom unapređenja ili čak izbačeno iz stranke.

Iako je nekada slovio za mogućeg naslednika Marin Le Pen, Bardela nije pozvan da govori na nedavnom parlamentarnom skupu Nacionalnog okupljanja, uprkos tome što je predsednik stranke i, prema očekivanjima, izbor Marin Le Pen za premijera.

Nema naznaka da se Le Pen sprema da odbaci Bardelu. Pa ipak, ona je i ranije pokazala da zaštita stranke može biti važnija čak i od najbližih ličnih veza.

Godine 2015, usred još jedne kontroverze izazvane antisemitskim izjavama (nacističke gasne komore su samo "detalj" u istoriji), podržala je izbacivanje osnivača stranke — svog oca, Žan-Marija Le Pena.

Ta istorija ostavlja Bardeli malo prostora za grešku dok se Marin Le Pen priprema za svoj četvrti pokušaj osvajanja predsedničke funkcije.

- Za Marin Le Pen, to je ili pobeda 2027. godine ili nikad - rekao je Žan-Iv Kami, stručnjak za krajnju desnicu iz fondacije "Žan Žores".

- A ako je u pitanju 'sad ili nikad', ona mora da ojača svoj najuži krug saradnika i da ima apsolutno poverenje u njih - dodao je.

Oni koji su bliski Le Penovoj vide to sužavanje kruga manje kao slabost, a više kao izvor političke snage.

- Neke porodice jednostavno imaju politiku u krvi - rekla je "Politiku" osoba bliska porodici Le Pen.

- Od kada su to članovi porodice Le Pen teret za stranku? - dodala je.

Strankom Nacionalno okupljanje i njenom prethodnicom upravljala je porodica Le Pen skoro pet decenija, pre nego što je Marin Le Pen 2021. godine prepustila vođstvo Bardeli.

Plan B

Za Bardelu, problem nije samo u tome što se porodica Le Pen više uključila u rad stranke. Problem je što je njegova uloga značajno smanjena od jula.

Mesecima se pripremao za mogućnost da mora da zameni Le Penovu kao predsednički kandidat stranke. Kada je ta mogućnost nestala, od Bardele se očekivalo da se ponovo svrsta iza žene čije je političko nasleđe trebalo da preuzme.

Prema rečima visokog zvaničnika Nacionalnog okupljanja, i sam Bardela je bio svestan težine te pozicije: morao je da se priprema dovoljno ozbiljno da bi postao kredibilan kandidat kao "Plan B", a istovremeno da pokaže dovoljno poštovanja kako bi bilo jasno da Le Penova ostaje neprikosnoveni predvodnik stranke.

- Njegov greh je bio to što je zaista želeo da bude (predsednički kandidat) i što je razočaran - rekao je bivši visoki zvaničnik stranke Nacionalno okupljanje.

- Nije uspeo to da sakrije i da se preko noći pretvori u lojalnog vojnika stranke - dodao je.

Smanjen manevarski prostor za Bardelu vidljiv je i u političkom usmerenju stranke.

Njegovi saveznici su zagovarali zaokret Nacionalnog okupljanja ka većoj fiskalnoj uzdržanosti, uključujući i blaži stav prema penzijama.

Le Pen je, međutim, ponovo snažno stala iza obećanja o zaštiti penzija i smanjenju poreza na gorivo i struju, istovremeno vraćajući pitanja migracije i kupovne moći u središte kampanje.

Najnovija kontroverza dodatno komplikuje Bardelinu poziciju.

U izjavama koje je navodno dao kada je imao 17 godina, ubrzo nakon što se pridružio Nacionalnom okupljanju, Bardela je rekao da "Jevrejin mora da dominira nad drugim narodima, da ih satre i opljačka", kao i da "sve banke drže Jevreji", prema navodima francuskog portala "Medijapart".

Nacionalno okupljanje je odmah odgovorilo, odlučno odbacujući optužbe protiv Bardele.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Le Pen, Bardela je osudio "pokušaj destabilizacije njihove kampanje" i najavio tužbu za klevetu protiv portala. Le Pen je izrazila "apsolutno poverenje" u predsednika stranke.

To ipak nije sprečilo političke rivale da pokušaju da iskoriste najnovija dešavanja i smanje prednost Nacionalnog okupljanja.

- Krajnja desnica će ostati krajnja desnica - rekao je Rafael Gluksman, kandidat za predsednika iz redova levog centra.

- Nijedna agencija za komunikacije niti bilo kakvo ulepšavanje slike to neće promeniti - dodao je.

Marin Tondelije, liderka stranke Zelenih, pozvala je Bardelu da se povuče "sa svih svojih dužnosti".

(RT Balkan)

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