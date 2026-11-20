Period koji je iza fudbalske reprezentacije Srbije svi bi najradije što pre izbrisali iz sećanja, od samih igrača i stručnog štaba, pa sve do čelnika Saveza i razočaranih navijača.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Posle slabih partija u kvalifikacijama za Mundijal i bledih izdanja u Ligi nacija, poverenje u nacionalni tim ozbiljno je poljuljano. Ipak, dok se čeka buđenje na terenu, iz sveta fudbalske analitike stiže prognoza koja vraća optimizam.

Prema proračunima poznate analitičke platforme Football Meets Data, Srbija bi trebalo da se nađe na Evropskom prvenstvu 2028. godine.

Međutim, mesta za prerano slavlje nema, jer se naša selekcija u ovim projekcijama nalazi na samoj granici prolaska. Kompjuterski model svrstava „Orlove“ na 24, ujedno i poslednje mesto koje vodi na završni turnir, uz verovatnoću od 45 odsto.

Iza Srbije su trenutno ostale reprezentacije poput Ukrajine, Albanije, Slovačke, Češke i Islanda, ali su razlike toliko minimalne da nijedan rival ne sme biti potcenjen.

Prvi korak ka Euru zakazan je za 6. decembr u Belfastu, gde će Srbija iz drugog šešira čekati protivnike na žrebu.

Kvalifikacije počinju u martu 2027., mada „Orlovi“ zbog baraža u Ligi nacija startuju tek u junu. Iako računice daju nade, 45 odsto šansi je jasan signal da je timu neophodan drastičan skok forme.

🇪🇺 EURO 2028: the likeliest 24 at the finals (as of 18 Nov) Chance to qualify: ~100% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England ~100% 🇪🇸 Spain 99.5% 🇫🇷 France 99% 🇵🇹 Portugal 98% 🇧🇪 Belgium 97% 🇩🇪 Germany 96% 🇳🇱 Netherlands 96% 🇨🇭 Switzerland 95% 🇮🇹 Italy 95% 🇳🇴 Norway 94% 🇮🇪 Ireland 94% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 93% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland 92% 🇩🇰 Denmark 89% 🇭🇷 Croatia 84% 🇦🇹 Austria 84% 🇬🇷 Greece 75% 🇸🇪 Sweden 62% 🇹🇷 Türkiye 62% 🇸🇮 Slovenia 61% 🇭🇺 Hungary 60% ☘️ Northern Ireland 46% 🇧🇦 BiH 45% 🇷🇸 Serbia -- 44% 🇺🇦 Ukraine 41% 🇸🇰 Slovakia 41% 🇦🇱 Albania 40% 🇨🇿 Czechia 40% 🇮🇸 Iceland 33% 🇽🇰 Kosovo 32% 🇵🇱 Poland 27% 🇮🇱 Israel 20% 🇬🇪 Georgia 19% 🇲🇪 Montenegro 17% 🇷🇴 Romania 9.9% 🇲🇰 North Macedonia 5.5% 🇫🇮 Finland 4.9% 🇧🇾 Belarus 3.0% 🇪🇪 Estonia 2.4% 🇫🇴 Faroe Islands 1.4% 🇲🇹 Malta 1.4% 🇧🇬 Bulgaria 1.1% 🇰🇿 Kazakhstan 0.8% 🇦🇲 Armenia 0.6% 🇱🇺 Luxembourg 0.6% 🇨🇾 Cyprus 0.5% 🇦🇿 Azerbaijan 0.3% 🇲🇩 Moldova 0.2% 🇱🇹 Lithuania 0.1% 🇱🇻 Latvia <0.1% 🇦🇩 Andorra ~0% 🇸🇲 San Marino ~0% 🇬🇮 Gibraltar ~0% 🇱🇮 Liechtenstein 👉 Full team-level scenarios and projections at https://t.co/eb8j4zEpmT — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 18, 2026