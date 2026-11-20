KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Srbija ide na Evropsko prvenstvo 2028. godine?!
Period koji je iza fudbalske reprezentacije Srbije svi bi najradije što pre izbrisali iz sećanja, od samih igrača i stručnog štaba, pa sve do čelnika Saveza i razočaranih navijača.
Posle slabih partija u kvalifikacijama za Mundijal i bledih izdanja u Ligi nacija, poverenje u nacionalni tim ozbiljno je poljuljano. Ipak, dok se čeka buđenje na terenu, iz sveta fudbalske analitike stiže prognoza koja vraća optimizam.
Prema proračunima poznate analitičke platforme Football Meets Data, Srbija bi trebalo da se nađe na Evropskom prvenstvu 2028. godine.
Međutim, mesta za prerano slavlje nema, jer se naša selekcija u ovim projekcijama nalazi na samoj granici prolaska. Kompjuterski model svrstava „Orlove“ na 24, ujedno i poslednje mesto koje vodi na završni turnir, uz verovatnoću od 45 odsto.
Iza Srbije su trenutno ostale reprezentacije poput Ukrajine, Albanije, Slovačke, Češke i Islanda, ali su razlike toliko minimalne da nijedan rival ne sme biti potcenjen.
Prvi korak ka Euru zakazan je za 6. decembr u Belfastu, gde će Srbija iz drugog šešira čekati protivnike na žrebu.
Kvalifikacije počinju u martu 2027., mada „Orlovi“ zbog baraža u Ligi nacija startuju tek u junu. Iako računice daju nade, 45 odsto šansi je jasan signal da je timu neophodan drastičan skok forme.
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