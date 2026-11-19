Spremaju se promene u igračkom kadru crveno-belih, najavljeni su rastanci sa Kataijem, Ivanićem...

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde su pre odlaska na reprezentativnu pauzu slavili u derbiju na gostovanju Vojvodini sa 1:0.

Golom Mahmadu Bađa, šampion je došao praktično na korak od odbrane titule, pošto je najbližem pratiocu iz Novog Sada pobegao čak na 11 bodova prednosti.

Zato već sada na stadionu "Rajko Mitić" razmišljaju o planovima u predstojećem prelaznom roku i ko će od igrača napustiti tim, a ko biti na spisku onih koji će pojačati tim. Već smo pisali da je reprezentativac Ognjen Mimović jedna od solucija na bekovskoj poziciji i blizu povratka na Marakanu, koju će, što je odavno najavio generalni direktor Zvezdan Terzić, napustiti iskusni Mirko Ivanić i Aleksandar Katai, zbog smene generacija.

Njihovim putem će izvesno i Osman Bukari, sa kojim kako saznaje Meridian Sport, saradnja neće biti nastavljena. Zvezda je odlučila, da u slučaju ostanka na klupi Alberta Rijere, ugovor Ganjanina od poljskog Viđeva neće biti otkupljen. To je procena španskog stručnjaka, jer nije impresioniran mogućnostima iskusnog fudbalera (28 godina).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Na sve to je uticao i crveni karton Bukarija koji je dobio protiv Viktorije Plzenj, posle čega je nastao "potop" Zvezde u Češkoj i eliminacija u Ligu konferencije, gde takođe krilni fudbaler nije imao pravo nastupa uvodna dva meča protiv Lugana i Kopenhagena.

Još tada je Osman Bukari bio kažnjen od strane Rijere, koji ga nije uvrstio u protokol za utakmicu Superlige protiv fenjeraša iz Zemuna, dok je okršaj i pobedu nad Partizanom (2:1) u 180. Večitom derbiju, odgledao sa klupe do 68. minuta, kada mu je Španac ukazao šansu da uđe na teren.

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