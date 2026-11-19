Dok čekaju svoje mečeve: Evo gde su Zvezda i Partizan na tabeli Evrolige!
Večiti rivali sastaju se u četvrtak protiv Barselone, odnsono, Bešiktaša.
Odigrano je šest mečeva uvodnog programa 13. kola Evrolige, u kojima je viđeno nekoliko iznenađenja.
Promene su uticale i na status Crvene zvezde i Partizana na tabeli, pošto večiti rivali sutra igraju protiv Barselone u Blau Grani, odnosno, sa Bešiktašem u Beogradskoj areni.
Uvodni duel dana doneo je pobedu Dubaija na Kipru, uz sepktakularan preokret protiv Makabija iz Tel Aviva. Panatinaikos je preboleo Virtus i demolirao Žalgiris u Litvaniji, dok je Bajern Minhen "stotkom" ispratio Baskoniju.
Iznenađenje je priredila Olimpija Milano, savladavši Fenerbahče, u prvom meču na klupi novog trenera Luke Bankija, dok je Pariz posle drame upisao šestu uzastopnu pobedu (posle starta 1-6) i sada je na skoru 7-6, savladavši u drami Hapoel iz Tel Aviva.
Međutim, najveći preokret napravila je Valensija, koja je imala +13 protiv Virtusa, ali su Italijani serijom 15:0 u poslednjoj četvrtini napravili preokret, da bi u drami španski tim ipak opravdao epitet favorita.
Valensija je upisala 10. trijumf i drži lidersku poziciju, šansu da ih ugrozi ima Olimpijakos koji u petak dočekuje Real Madrid sa skorom 9-3, dok su Madriđani na 7-5.
Kada su u pitanju večiti, Crvena zvezda je i dlje u plej-in zoni na devetom mestu sa skorom 7-5, koji imaju već pomenuti Madriđani, ali i Hapoel iz Tel Aviva i Pariz.
Partizan je sa 6-6 ispod crte na 12. mestu, ali može da se uključi u trku ukoliko savlada u petak Bešiktaš.
Osim Valensije i Olimpijakosa, mesto u plej-ofu zauzimaju Panatinaikos i Dubai (po 9-4), Barselona (8-4) i Fenerbahče (8-5), dok su u plej-in zoni sa Zvezdom i Žalgiris sa istih 8-5.
Ispod Partizana se nalaze: Bešiktaš (6-6), Efes (5-7), Virtus (5-8), Asvel (4-8), Bajern (4-9), Olimpija Milano (3-10), Makabi Tel Aviv (3-10) i Baskonija (1-12).
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80
/Madar 17 - Bejkon 18/
Žalgiris - Panatinaikos 72:87
Bajern Minhen - Baskonija 100:81
/Vašington 23 - Stjuart 17/
Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70
/Rajt 22 - Horton Taker 17/
Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96
/Hifi 18 - Blejkni 28/
Valensija - Virtus Bolonja 92:87
/Šorts, Sako 20 - Belo 15/
Petak
Efes - Asvel 19.30
Olimpijakos - Real 20.15
Barselona - Crvena zvezda 20.30
Partizan - Bešiktaš 20.45
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