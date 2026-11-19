Karlik DŽons u Olimpijakosu?! Odmah se oglasio Ostoja Mijailović!
Najbolji igrač crno-belih "preseljen" već u Pirej.
Na društvenim mrežama proširila se informacija da će Karlik Džons uskoro postati igrač Olimpijakosa.
Čak su i mediji u Grčkoj preneli tu vest, da je evropski prvak spreman da plati obeštećenje Beograđanima, pa je zbog potencijalnog odlaska najboljeg igrača Partizana, bio prinuđen da reaguje i Ostoja Mijailović.
Prvi čovek crno-belih demantovao je sve navode o prelasku reprezentativca Južnog Sudana u Pirej, čime je stavio sve spekulacije na odlazak plejmejkera.
- Karlik Džonsima garantovan ugovor sa Partizanom za ovu i narednu sezonu, bez izlazne klauzule. On je naš najbolji igrač i računamo na njega u ostvarivanju sportskih ciljeva ove sezone. Klub nije zainteresovan za njegovu prodaju. - napisao je Mijailović na društvenoj mreži "H".
Karlik Džons nema izlaznu klauzulu u ugovoru, pa je odluka o njegovoj budućnosti isključivo u rukama Partizana. Svaki eventualni odlazak zavisio bi od dogovora klubova i stava crno-belih.
Upravo zbog toga reakcija predsednika kluba iz Humske privukla pažnju, pošto je prvi čovek Partizana stavio tačku na eventualni odlazak najboljeg igrača u timu Penjaroje.
Preporučujemo
Srbija ili Grčka? Selektor Orlova otkrio za koga će igrati Andrej Stojaković!
19. 11. 2026. u 19:34
Kakav triler u Koloradu! Nikola Jokić posle nerstvarnog preokreta srušio Boston (VIDEO)
19. 11. 2026. u 06:14
GORI INTERNET! Ana Ivanović javno priznala da je slagala
19. 11. 2026. u 09:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan zove navijače: Besplatno na derbi!
Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.
18. 11. 2026. u 16:35
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
"On je poseban igrač!" Nikola Jokić o novom saigraču
Najbolji kšarkaš sveta Nikola Jokić nije krio oduševljenje zbog sjajne partije novog saigrača Demara De Rozana.
19. 11. 2026. u 11:07
Komentari (0)