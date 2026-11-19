Najbolji igrač crno-belih "preseljen" već u Pirej.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Na društvenim mrežama proširila se informacija da će Karlik Džons uskoro postati igrač Olimpijakosa.

Čak su i mediji u Grčkoj preneli tu vest, da je evropski prvak spreman da plati obeštećenje Beograđanima, pa je zbog potencijalnog odlaska najboljeg igrača Partizana, bio prinuđen da reaguje i Ostoja Mijailović.

Prvi čovek crno-belih demantovao je sve navode o prelasku reprezentativca Južnog Sudana u Pirej, čime je stavio sve spekulacije na odlazak plejmejkera.

Carlik Jones ima garantovan ugovor sa Partizanom za ovu i narednu sezonu, bez izlazne klauzule. On je naš najbolji igrač i računamo na njega u ostvarivanju sportskih ciljeva ove sezone. Klub nije zainteresovan za njegovu prodaju. — Ostoja Mijailovic (@Ostoja1945) November 19, 2026

- Karlik Džonsima garantovan ugovor sa Partizanom za ovu i narednu sezonu, bez izlazne klauzule. On je naš najbolji igrač i računamo na njega u ostvarivanju sportskih ciljeva ove sezone. Klub nije zainteresovan za njegovu prodaju. - napisao je Mijailović na društvenoj mreži "H".

Karlik Džons nema izlaznu klauzulu u ugovoru, pa je odluka o njegovoj budućnosti isključivo u rukama Partizana. Svaki eventualni odlazak zavisio bi od dogovora klubova i stava crno-belih.

Upravo zbog toga reakcija predsednika kluba iz Humske privukla pažnju, pošto je prvi čovek Partizana stavio tačku na eventualni odlazak najboljeg igrača u timu Penjaroje.

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