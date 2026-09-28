Tip fudbal

IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

28. 09. 2026. u 08:50

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ИДЕМО ПО ХЕТ-ТРИК! Ево данашњег Тип сигурица тикета са две реалне квоте

FOTO: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

18.00 Bor 1919 - Metalac X2 (1.52)

19.15 Al Sailija - Al Rajan |1-3||1-3 (1.80)

Kvota: 2.74

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