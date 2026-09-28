IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
18.00 Bor 1919 - Metalac X2 (1.52)
19.15 Al Sailija - Al Rajan |1-3||1-3 (1.80)
Kvota: 2.74
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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