Tip fudbal

MILOŠ JOSIMOV: Treća sreća za Proleter

Žarko Urošević

28. 09. 2026. u 07:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Tipuje Srbiju 2

МИЛОШ ЈОСИМОВ: Трећа срећа за Пролетер

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

MOJ TIP

PONEDELjAK, 

Grafičar - Teleoptik 1

Bor - Metalac 1X

Dubočica - Javor X

PROLETER - JEDINSTVO 1

Loznica - Saprtak 1X

UTORAK, 

VOŽDOVAC - NAPREDAK 3+

Proleter, na svom renoviranom i sređenom stadionu, prvo je propustio da savlada Metalac, a zatim i TSC. Bilo bi mnogo da propusti i treću uzastopnu priliku da obraduje svoje navijače.

Napredak se posle tri poraza našao na stranputici. Poslednji kiks u Kruševcu od Smedereva (1:4), bio je povod da se kompletan stručni štab promeni za okršaj sa Voždovcem, koji je takođe sa ritmom u kontri. Dva „ranjenika“ se neće štedeti u ovom okršaju.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru