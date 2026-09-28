MILOŠ JOSIMOV: Treća sreća za Proleter

* Tipuje Srbiju 2

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

MOJ TIP

PONEDELjAK,

Grafičar - Teleoptik 1

Bor - Metalac 1X

Dubočica - Javor X

PROLETER - JEDINSTVO 1

Loznica - Saprtak 1X

UTORAK,

VOŽDOVAC - NAPREDAK 3+

Proleter, na svom renoviranom i sređenom stadionu, prvo je propustio da savlada Metalac, a zatim i TSC. Bilo bi mnogo da propusti i treću uzastopnu priliku da obraduje svoje navijače.

Napredak se posle tri poraza našao na stranputici. Poslednji kiks u Kruševcu od Smedereva (1:4), bio je povod da se kompletan stručni štab promeni za okršaj sa Voždovcem, koji je takođe sa ritmom u kontri. Dva „ranjenika“ se neće štedeti u ovom okršaju.