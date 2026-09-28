Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

28. 09. 2026. u 08:20

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Ponedeljak

13.00 Južna Koreja - Urugvaj GG (1.92)

20.45 Turska - Italija GG (1.58)
20.45 Belgija - Francuska GG (1.53)

Ukupna kvota: 4.64

 

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