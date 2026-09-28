Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Немања Пејчић

28. 09. 2026. u 08:33

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Jermenija - Crna Gora 0-2 (1.70)

20.45 Turska - Italija X2&2+ (1.75)

20.45 Rumunija - BiH 1X&0-3 (1.70)

Kvota: 5.06

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