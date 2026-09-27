VUČIĆ IZAZVAO NA DEBATU: I sa prvim na listi i sa "Studentskom" listom - to su sve stara lica
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije.
-Ja prihvatam i sa prvim na listi i sa svima! I sa prvim na listi i sa tom studentskom listom. Ne mogu oni da prihvate dijalog jer, ranije kada su se unutar opozicije svađali ko će biti najveći mrzitelj Vučića. Što se današnje stvari tiče oni ne mogu da izađu na debatu. U svakoj će da izgube. To su sve stara lica, dobro poznata, niko tu novi nema. Sve ljudi koji nisu imali uspeha ili bili loši u svom poslu. Koji ne mogu da pobede ni u jednoj debati nikoga od naših kandidata. I izgledalo vam je lako da gađaju televizor, ali je drugačije kada vam neko uzvraća u studiju. I najvažnije, ne možete da pobeđujete argumentacijom protiv Beograda na vodi, protiv auto-puta - istakao je Vučić.
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