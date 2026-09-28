KAKO JE ZIZU ZAKASNIO NA MARSELJEZU: Peh novog selektora "trikolora"

Novi selektor "trikolora" Zinedin Zidan dugo je čekao da ponovo čuje "Marseljezu".

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Ovoga puta, čekao je himnu kao trener, a ne kao igrač. Odavno se popularni Zizu spremao za povratak u reprezentativno okruženje. Ali, na kraju je na svom prvom meču kao selektor protiv Turske u Izmitu (1:0) zakasnio na ovaj događaj!

- Protokol se odvijao malo brže od predviđenog. Nažalost, zakasnio sam na početak. Više bih, naravno, voleo da sam stigao na vreme, ali, dobro, šta da se radi – slegao je ramenima Zidan.

Selektor i njegov stručni štab stigli su na teren kada su prvi taktovi francuske himne već počeli da se izvode.