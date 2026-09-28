Svet

RUSKI OBAVEŠTAJCI OBJAVILI: Šefica antiruske organizacije u Londonu stavljena na međunarodnu poternicu

D.D.

28. 09. 2026. u 10:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROTIV Ksenije Maksimove, organizatorke i vođe Ruskog demokratskog društva UK (RDS), antiruske organizacije u Velikoj Britaniji, pokrenut je krivični postupak zbog učešća u terorističkoj organizaciji, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) Rusije.

РУСКИ ОБАВЕШТАЈЦИ ОБЈАВИЛИ: Шефица антируске организације у Лондону стављена на међународну потерницу

foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Prema FSB-u, RDS je okupio ruske emigrante u Velikoj Britaniji i prikupljao novac za Ukrajinu.

Preko Ruskog demokratskog društva UK i njegovih članova, Maksimova je organizovala napore za prikupljanje sredstava, opreme i druge pomoći u interesu kijevskog režima- navodi se u saopštenju.

FSB dodaje da je RDS okupio i one koji planiraju nasilno preuzimanje vlasti u Rusiji.

- Kao čelnik ove organizacije, ruska državljanka je transformisala RDS u platformu za pojedince koji kuju planove za nasilno preuzimanje vlasti i ustavne promene u Rusiji, posebno rukovodstvo i članove pokreta Antiratni komitet Rusije - navodi se u saopštenju.

Maksimova je stavljena na savezne i međunarodne poternice, a nalazi se i na listi Rosfinmonitoringa "Organizacije i pojedinci za koje postoje informacije o njihovoj umešanosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam".

RDS je takođe postao platforma za održavanje "događaja u znak podrške ekstremističkim organizacijama poput FBK (Fond za borbu protiv korupcije), širenje lažnih vesti o delovanju ruskih Oružanih snaga, kampanje u interesu zapadnih mentora za psihološko uznemiravanje ruskih zvaničnika u Velikoj Britaniji".

U saopštenju se napominje da je Velika Britanija pojačala napore da konsoliduje takozvanu rusku opoziciju u inostranstvu, a da ta opoziciona udruženja kontrolišu strane obaveštajne službe.

London nastoji da stvori iluziju da se unutar ruske emigracije stvara alternativa, sposobna da zameni vlast u Rusiji, ocenila je FSB.

- Pokušaji Engleza da formiraju marionetske organizacije pod maskom demokratske alternative i da ih upotrebe kako bi naštetile bezbednosti države osuđeni su na propast- dodaje se.

FSB je poručila da zna imena svih onih koji su se preselili u London i žele poraz Rusije, da se svaki njihov korak vidi, kao i da "neće ponoviti greške Hruščova sa amnestijom banderovskih vojnika". 

- Ruska FSB će nastaviti svoje napore da neutrališe terorističke aktivnosti koje je pokrenuo London koristeći ruske emigrante - saopštila je služba.

(RT Balkan)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 0

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru