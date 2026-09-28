RUSKI OBAVEŠTAJCI OBJAVILI: Šefica antiruske organizacije u Londonu stavljena na međunarodnu poternicu
PROTIV Ksenije Maksimove, organizatorke i vođe Ruskog demokratskog društva UK (RDS), antiruske organizacije u Velikoj Britaniji, pokrenut je krivični postupak zbog učešća u terorističkoj organizaciji, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) Rusije.
Prema FSB-u, RDS je okupio ruske emigrante u Velikoj Britaniji i prikupljao novac za Ukrajinu.
Preko Ruskog demokratskog društva UK i njegovih članova, Maksimova je organizovala napore za prikupljanje sredstava, opreme i druge pomoći u interesu kijevskog režima- navodi se u saopštenju.
FSB dodaje da je RDS okupio i one koji planiraju nasilno preuzimanje vlasti u Rusiji.
- Kao čelnik ove organizacije, ruska državljanka je transformisala RDS u platformu za pojedince koji kuju planove za nasilno preuzimanje vlasti i ustavne promene u Rusiji, posebno rukovodstvo i članove pokreta Antiratni komitet Rusije - navodi se u saopštenju.
Maksimova je stavljena na savezne i međunarodne poternice, a nalazi se i na listi Rosfinmonitoringa "Organizacije i pojedinci za koje postoje informacije o njihovoj umešanosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam".
RDS je takođe postao platforma za održavanje "događaja u znak podrške ekstremističkim organizacijama poput FBK (Fond za borbu protiv korupcije), širenje lažnih vesti o delovanju ruskih Oružanih snaga, kampanje u interesu zapadnih mentora za psihološko uznemiravanje ruskih zvaničnika u Velikoj Britaniji".
U saopštenju se napominje da je Velika Britanija pojačala napore da konsoliduje takozvanu rusku opoziciju u inostranstvu, a da ta opoziciona udruženja kontrolišu strane obaveštajne službe.
London nastoji da stvori iluziju da se unutar ruske emigracije stvara alternativa, sposobna da zameni vlast u Rusiji, ocenila je FSB.
- Pokušaji Engleza da formiraju marionetske organizacije pod maskom demokratske alternative i da ih upotrebe kako bi naštetile bezbednosti države osuđeni su na propast- dodaje se.
FSB je poručila da zna imena svih onih koji su se preselili u London i žele poraz Rusije, da se svaki njihov korak vidi, kao i da "neće ponoviti greške Hruščova sa amnestijom banderovskih vojnika".
- Ruska FSB će nastaviti svoje napore da neutrališe terorističke aktivnosti koje je pokrenuo London koristeći ruske emigrante - saopštila je služba.
(RT Balkan)
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