TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

В.М.

28. 09. 2026. u 10:25

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, tenisa i NFL-a.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Ponedeljak

13.00 H. Hurkač - D. Šapovalov 1 (1.65)

20.45 Belgija - Francuska |1-3&||1-3 (1.85)
2.15 Čikago bers - Filadelfija igls hendikep poena 2 (3.5) (1.87)

Ukupna kvota: 5.71

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