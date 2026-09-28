PRVENAC U ZIDANOVOJ ERI: Neki novi "trikolori"

Francuska reprezentacija pobedila je Tursku (1:0) u prvoj utakmici Zinedina Zidana kao selektora.

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Kilijan Mbape, sa kapitenskom trakom, bio je prvi strelac u ovoj novoj eri (54. minut), ali je zatim izašao zbog povrede.

- Mnogo je emocija. Nemam reči. Dugo nisam bio u francuskoj reprezentaciji. Dešava se nešto posebno – poručio je uzbuđeni Zidan posle prve utakmice na klupi "trikolora".

Nije imao primedbi ni na izdanje svojih igrača.

- Ovo je uspešan početak. Nije lako doći i igrati u Turskoj, u ovakvoj atmosferi. Bili smo dobri, pritiskali smo ih. Video sam mnogo zanimljivih stvari, iako smo imali svega tri i po treninga. To ohrabruje. Zadovoljan sam onim što su uradili. Bilo je lepo videti sve na okupu – poručio je novi selektor.

Kapiten Mbape je bio na nivou, zatresao je mrežu, a onda se požalio na bolove u kolenu, zbog čega je zamenjen, što je istovremeno stvorilo i veliku glavobolju Francuzima.

- Nije dobro, nažalost. Nećemo rizikovati. Došlo je do hiperekstenzije kolena prilikom šuta. To baš i ne uliva nadu da će moći da nastavi – zvučao je alarmantno Zidan.

Kilijan Mbape će sada napustiti kamp francuske reprezentacije.

- Ima povredu tetive i vratiće se u Madrid na lečenje – zvanično je saopštila Francuska fudbalska federacija.

Što se rezultata i prikazane igre tiče, bilo je to dovoljno da se u navijačkom grotlu Izmita izađe kao pobednik. Francuski "plavi" su igrali u gostujućim zelenim dresovima, ali nemaju razloga da crvene. Naprotiv, iako će biti potrebno vreme za fino "štelovanje".

Dolazak Zidana doneo je sa sobom i promene. Trifer i Lakroa našli su se u odbrani, dok je Šerki igrao kao centralni vezni sa zadacima u oba pravca. Napred je trio Olise-Dembele-Mbape ostao u startnoj postavi. Već od prvih koraka Zinedina Zidana kao novog selektora Francuske, od objavljivanja njegovog prvog spiska i prvog dana na čelu "petlova" u Klerfontenu, predsednik FFF Filip Dijalo istakao je "raskid" sa nasleđem prethodnika Didijea Dešana.

Francuzi osluškuju i šta o njihovom novom treneru pišu i govore u inostranstvu.

- Prva utakmica Zinedina Zidana na klupi "plavih", u petak protiv Turske (1:0), nije prošla nezapaženo. Evropska štampa piše o teškoj večeri francuske reprezentacije i ocenjuje da naslednika Didijea Dešana čeka još mnogo posla – ističe "Ekip".

Biće, očigledno, potrebno još rada da bi se nastavilo tamo gde je stao Zidanov prethodnik. Novi selektor je, inače, već odredio i hijerarhiju kapitena. Sastavio je listu od četiri igrača prema stažu u reprezentativnom dresu: Kilijan Mbape, Usman Dembele, Adrijen Rabio i Žil Kounde.

Francuzi će ponovo igrati protiv Belgije, u ponedeljak uveče. Bez Mbapea.