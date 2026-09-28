Oglasio se izbačeni srpski reprezentativac i zgrozio naciju!

Mladi fudbaler Lazar Jovanović ponovo se našao u centru skandala nakon što ga je selektor reprezentacije Srbije do 21 godine, Zoran Bata Mirković, odstranio iz tima i poslao kući zbog nediscipline.

Vostárek Josef / ČTK / Profimedia

Talentovani napadač, inače sin proslavljenog srpskog reprezentativca Milana Laneta Jovanovića, odlučio je da ne ćuti nakon radikalne odluke selektora, već se oglasio drskom porukom na društvenim mrežama.

Jovanović je na svom Instagram profilu objavio fotografiju u dresu svog novog kluba, italijanskog Udinezea, uz kratak i jasan komentar koji je podigao veliku prašinu u javnosti: "Nepotresen".

Ova reakcija izazvala je oštre kritike navijača i sportske javnosti, s obzirom na to da je mladi fudbaler zbog kršenja discipline izgubio priliku da nastupi u predstojećim prijateljskim mečevima. Ove utakmice predstavljaju ključni deo priprema za Evropsko prvenstvo naredne godine, čiji je Srbija domaćin zajedno sa Albanijom.

Ovo, nažalost, nije prvi put da se sin legendarnog fudbalera suočava sa drastičnim kaznama zbog svog ponašanja van terena. Identičan potez povukao je i Aleksandar Luković u periodu kada je vodio kadetsku selekciju Srbije, kada je Jovanović takođe bio izbačen iz tima iz sličnih razloga.

Iako je reč o nesumnjivom talentu koji je ovog leta preko nemačkog Štutgarta i Crvene zvezde stigao do italijanske Serije A i ugovora sa Udinezeom, ponovljeni incidenti pale crveni alarm.

Jasno je da će mladi fudbaler morati pod hitno da promeni ponašanje ukoliko želi da napravi veliku karijeru i krene stopama svog oca.

