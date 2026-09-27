Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

27. 09. 2026. u 07:19

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Ево данашњег Тип сигурица тикета са две реалне квоте

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

18.00 Srbija - Holandija |0-1||0-3 (1.70)

20.45 Izrael - Republika Irska 0-3 (1.29)

Kvota: 2.19

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