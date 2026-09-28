"ZELENSKI JE PRISTAO" Tramp: Rekao sam mu da treba da smanje napade na ruske rafinerije nafte

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je u razgovoru sa novinarima da je Vladimir Zelenski pristao da smanji intenzitet napada na rafinerije nafte u Rusiji kako bi se stabilizovale svetske cene energenata.

Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Tramp je objasnio da rast cena nije povezan samo sa sukobom na Bliskom istoku.

- Glavni problem je u tome što u Rusiji dižu u vazduh rafinerije nafte. To nije baš problem Bliskog istoka. To je više problem između Ukrajine i Rusije - rekao je Tramp.

- Razgovarao sam sa predsednikom Zelenskim. Rekao sam mu: ‘treba da smanjite napade na rafinerije nafte‘. On je odgovorio: ‘Verovatno ćemo to i učiniti, jer stvaramo probleme, globalne probleme.’ Postoje i druge stvari koje on može da uradi - rekao je Tramp.

(Sputnjik)