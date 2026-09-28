Svet

"ZELENSKI JE PRISTAO" Tramp: Rekao sam mu da treba da smanje napade na ruske rafinerije nafte

В. Н.

28. 09. 2026. u 10:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je u razgovoru sa novinarima da je Vladimir Zelenski pristao da smanji intenzitet napada na rafinerije nafte u Rusiji kako bi se stabilizovale svetske cene energenata.

ЗЕЛЕНСКИ ЈЕ ПРИСТАО Трамп: Рекао сам му да треба да смање нападе на руске рафинерије нафте

Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Tramp je objasnio da rast cena nije povezan samo sa sukobom na Bliskom istoku.

- Glavni problem je u tome što u Rusiji dižu u vazduh rafinerije nafte. To nije baš problem Bliskog istoka. To je više problem između Ukrajine i Rusije - rekao je Tramp.

- Razgovarao sam sa predsednikom Zelenskim. Rekao sam mu: ‘treba da smanjite napade na rafinerije nafte‘. On je odgovorio: ‘Verovatno ćemo to i učiniti, jer stvaramo probleme, globalne probleme.’ Postoje i druge stvari koje on može da uradi - rekao je Tramp.

(Sputnjik)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 0

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠTA JE TRAMP PITAO SI ĐINPINGA? Američki ambasador otkrio detalje
Svet

0 0

ŠTA JE TRAMP PITAO SI ĐINPINGA? Američki ambasador otkrio detalje

AMERIČKI ambasador u Kini Dejvid Perdu izjavio je danas da je predsednik SAD Donald Tramp pitao kineskog predsednika Si Đinpinga da li bi Kina bila zainteresovana za kupovinu američkog oružja, nakon što je Si tokom razgovora u Beloj kući pokrenuo pitanje američke prodaje oružja kineskom regionu Tajvanu.

28. 09. 2026. u 09:16

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru