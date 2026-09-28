Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

28. 09. 2026. u 08:03

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Tanjug/AP Photo/Sam Hodde

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

14.30 Malezija - Indonezija UG 3+ (1.67)

20.45 Belgija - Francuska UG 3+ (1.55)
20.45 Švedska - Poljska UG 3+ (1.67)

 Ukupna kvota: 4.32

 

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