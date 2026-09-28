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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

28. 09. 2026. u 08:35

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ZA danas smo vam spremili zanimljiv dubl.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

FOTO: Tanjug/The Canadian Press via AP

Tenis

13.00 H. Hurkač - D. Šapovalov tačan broj setova 3 (2.20)

13.30 D. Medvedev - R. Safjulin 1&+22.5 gemova (2.65)

Ukupna kvota: 5.83

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