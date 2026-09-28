OD SILINE UDARCA BICIKLISTA PAO SA MOSTA I UPAO U TISU: Novi detalji saobraćajne nesreće kod Žablja

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći jutros na žabaljskom mostu poginuo je bicikllista, kada ga je, kako saznajemo udario auitomobil, posle čega je vozač dvotočkaša upao u Tisu.

Foto: Printskrin Pink TV

Nesreća se, kako nezvanično saznajemo, dogodila oko 6.40 sati, na mostu preko Tise kod Žablja, kada je putnički automobil iz još neutvrđenih razloga, na sredini mosta naletelo na biciklisttu.

Automobil se kretao iz pravca Zrenjanina prema Novom Sadu, a biciklista u istom smeru.

Nakon udara, biciklista je pao u reku, a telo muškarca, bez znakova života, pronađeno je oko storinu metara od mosta.

Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.