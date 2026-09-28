OD SILINE UDARCA BICIKLISTA PAO SA MOSTA I UPAO U TISU: Novi detalji saobraćajne nesreće kod Žablja
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći jutros na žabaljskom mostu poginuo je bicikllista, kada ga je, kako saznajemo udario auitomobil, posle čega je vozač dvotočkaša upao u Tisu.
Nesreća se, kako nezvanično saznajemo, dogodila oko 6.40 sati, na mostu preko Tise kod Žablja, kada je putnički automobil iz još neutvrđenih razloga, na sredini mosta naletelo na biciklisttu.
Automobil se kretao iz pravca Zrenjanina prema Novom Sadu, a biciklista u istom smeru.
Nakon udara, biciklista je pao u reku, a telo muškarca, bez znakova života, pronađeno je oko storinu metara od mosta.
Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
BAKA I UNUK STRADALI U DIREKTNOM SUDARU: Detalji tragedije kod Bujanovca
26. 09. 2026. u 12:24
OBOREN PEŠAK (69): Teška saobraćajna nezgoda u beogradskom naselju Rakovica
24. 09. 2026. u 22:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)