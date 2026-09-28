POGLEDAJTE MALO NJEGOV DOSIJE - NASILNIK, GRUBIJAN: Vučinić ogolio vođu blokadera, pa razotkrio mrežu Milo-Pajtić-Srdanović

FUNKCIONER Srpske napredne stranke Siniša Vučinić u razgovoru za "Novosti" najoštrije je osudio brutalno nasilje prvog na blokaderskoj listi Ilije Srdanovića, rekavši da je u pitanju čovek koji je tu sa ciljem da uništi Srbiju, ali i da je reč o nasilniku i čoveku sa debelim dosijeom.

Foto: Printskrin/Jutjub/Da sam ja NEKO

- Svakako najoštrije osuđujem, od kad su ga krili pa promovisali. Zato što se radi o kalsičnom nasilniku, grubijanu, možete pogledati samo u njegov dosije. Nasilnik klasičan, napadao je i druge žene, žene njegovih prijatelja i tako se sukobio sa mnogo ljudi. Nema nikakav moralni kredibilitet kod sebe. On je svestan toga. On je odbio duel sa predsednikom Vučićem, što je normalno. Gde će na duel sa najvećim srpskim državnikom? Zato je pobegao, služi se klasičnim lažima - istakao je Vučinić.

printscreen/facebook/sinisa vucinic Siniša Vučinić

Vučinić je istakao kako se Milo Đukanović i Srdanović jako dobro znaju, iako je ovaj prvi negirao poznanstvo.

- Milo Đukanović hoće na vlast preko njega, Milo je rekao da ga ne poznaje, a bilo bi mu zadovoljstvo da ga upozna. Milo laže. Milo je taj koji je učestvovao u vetiranju zajedno sa Bojanom Pajtićem i Dušanom Petrovićem - oni vetiraju. Došli su do toga da izaberu njega (Iliju Srdanovića, prim. aut.), pogodan jer je kardiolog, ne ulazim u njegovo medicinsko znanje. Ulazim u njegov moralni kredibilitet, nema moral da predvodi listu. On je čovek koji želi da uništi Srbiju i ne znam šta će on tu. Doneće im više zla. Za njega je i "rektor" Đokić veći čovek i pošteniji. Ilija je prevarant, vrti dve tri reči, okreće pedale i cilj je samo nasilje - kaže on.

Vučinić kaže kako ima informacije, da bi u izbornoj noći, nakom debakla blokadera, oni pokušali da izazovu incidente, što naravno ne bi bilo prvi put.

- Imam informacije vrlo pouzdane, u izbornoj noći kada izgube praviće problem i treba naše službe da budu spremne. Ne sme da padne kap krvi. Vidite kako reaguju svi oni zajedno, kada je abolirao predsednik Republike ove ljude, oni se podsmevaju, kažu da ih je time kaznio. Šta reći za takvog čoveka (Iliju Srdanovića, prim. aut.), sve najgore. Šta meni iz prizme čoveka koji je funkcioner vladajuće partije znači... meni odgovara takav, jer ćemo ih ubedljivije pobediti. Da su našli nekog čoveka koji iole ima moralnog kredibiliteta, znanja - ovako neka ga, neka slobodno radi, izbacivaćemo sve o njemu. On je klasičan nasilnik i mrzitelj žena - ističe Vučinić.

Dodaje da su žene na strani vladajuće stranke, ne nasilnika kakvi su blokaderi na čelu sa Srdanovićem.

- Brojevi govore, danas žene uglavnom glasaju za SNS i zato odnosimo ubedljivu pobedu. Moralno-politička nakaza, loš, čovek prevarant - time bih završio - zaključio je Siniša Vučinić za Novosti.

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