Martovske rane još nisu zacelile: Poljska se nada revanšu, a povreda ključnog igrača Švedske možda im pomogne u tome
Švedska i Poljska ukrštaju koplja u drugom kolu B divizije Lige nacija, samo nekoliko meseci nakon dramatičnog martovskog okršaja u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo kada su Šveđani izašli kao pobednici.
Domaćin je nakon dva uzastopna ispadanja osvojio prvo mesto u svojoj grupi prethodnog ciklusa i vratio se u B diviziju, a povratak je obeležio pobedom nad Rumunijom od 2:1 na svom terenu.
Ekipa Greama Potera ima razloga za veliko samopouzdanje jer je vezala osam utakmica bez poraza u Ligi nacija. Pored toga, Švedska je na domaćem terenu od juna 2024. godine doživela samo dva poraza.
Sa druge strane, Poljska je prvi put u istoriji ispala u drugi rang Lige nacija nakon veoma loše kampanje, a novu sezonu su otvorili skromnim remijem bez golova protiv Bosne i Hercegovine.
Poljaci su sada bez pobede na poslednje četiri utakmice, a taj negativan niz počeo je upravo martovskim porazom u Stokholmu. Selektor Jan Urban je uprkos tome dobi produžetak ugovora, ali njegova ekipa trenutno deluje daleko od forme sa početka njegovog mandata.
Istorija međusobnih susreta apsolutno je na strani Šveđana, koji su slavili na osam od poslednjih deset okršaja protiv Poljske. Ipak, jedina pobeda Poljaka u tom periodu bila je ona u baražu za Mundijal 2022. godine.
Zanimljiv statistički podatak je da je na deset od poslednjih 11 mečeva Švedske viđen tip oba tima daju gol, što je bio slučaj i na šest od poslednjih osam gostovanja Poljske. Takođe, Poljaci su zaradili najmanje dva žuta kartona na svakoj od poslednjih šest takmičarskih utakmica.
Kada su u pitanju akteri, sve tri asistencije Jasina Ajarija za reprezentaciju Švedske došle su u uvodnih 20 minuta, uključujući i onu protiv Poljske u martu. Kod gostiju, defanzivac Jan Bednarek nastavio je seriju javnih opomena u ovom takmičenju.
Domaćini u ovaj susret ulaze oslabljeni jer su Aleksandar Isak i Emil Holm napustili kamp zbog povreda, dok Poljska nema novih kadrovskih problema.
Oba tima daju je najrealnija opklada, ali gosti imaju silan motiv da se revanširaju za bolan martovski poraz, što čini njihovu pobedu veoma primamljivim izborom za klađenje, a to se vidi i po konstatnom padu kvote na dvojku.
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