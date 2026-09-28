POPRAVNI U RIGI: Letonija i Kipar u borbi za prekid crnog niza, ovaj TIP se prosto nameće

Gubitnici prvog kola C divizije Lige nacija ukrštaju koplja u Rigi, gde Letonija dočekuje Kipar sa željom da vrati sezonu na pravi kolosek.

gor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako novi format Lige nacija znači da Letoniji ne preti ispadanje, pritisak na selektora Paola Nikolata sve više raste.

Pobede protiv Gibraltara u martovskom baražu ostaju jedini trijumfi Letonaca u poslednjih 14 mečeva (četiri remija, osam poraza), pa i pored pružanja šanse mlađim igračima protiv Jermenije (poraz 2:0), navijači traže rezultat.

Kipar je svoju petu uzastopnu kampanju u C diviziji otvorio porazom od Crne Gore (2:1), što im je bio čak 15. neuspeh na poslednjih 27 mečeva u ovom rangu. Selektor Apostolos Mancios do sada je pobeđivao samo autsajdere poput San Marina, Lihtenštajna i Moldavije. Pored toga, Kiprani su pretrpeli čak šest poraza na poslednjih sedam gostovanja u takmičarskim mečevima, što ukazuje na velike probleme kada igraju van svog terena.

Istorija međusobnih duela je na strani Kipra, koji je neporažen u tri dosadašnja susreta protiv Letonije (dve pobede, jedan remi).

Kod domaćih će pretnju po gol predstavljati defanzivac Andrejs Ciganiks, dok gosti svu nade polažu u Ioanisa Pitasa. Letoniji nedostaje nekoliko važnih igrača poput Varslavansa i Ikaunieksa, dok Kiprani nemaju novih problema sa povredama.

S obzirom na to da su oba tima prilično skromna u realizaciji, a da su poslednjih pet mečeva Letonije završeni sa malo pogodaka, tip na manje 0-2 nameće se kao najlogičniji izbor.



TIP PREDLAŽE: 0-2 gola