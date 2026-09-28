POPRAVNI U RIGI: Letonija i Kipar u borbi za prekid crnog niza, ovaj TIP se prosto nameće
Gubitnici prvog kola C divizije Lige nacija ukrštaju koplja u Rigi, gde Letonija dočekuje Kipar sa željom da vrati sezonu na pravi kolosek.
Iako novi format Lige nacija znači da Letoniji ne preti ispadanje, pritisak na selektora Paola Nikolata sve više raste.
Pobede protiv Gibraltara u martovskom baražu ostaju jedini trijumfi Letonaca u poslednjih 14 mečeva (četiri remija, osam poraza), pa i pored pružanja šanse mlađim igračima protiv Jermenije (poraz 2:0), navijači traže rezultat.
Kipar je svoju petu uzastopnu kampanju u C diviziji otvorio porazom od Crne Gore (2:1), što im je bio čak 15. neuspeh na poslednjih 27 mečeva u ovom rangu. Selektor Apostolos Mancios do sada je pobeđivao samo autsajdere poput San Marina, Lihtenštajna i Moldavije. Pored toga, Kiprani su pretrpeli čak šest poraza na poslednjih sedam gostovanja u takmičarskim mečevima, što ukazuje na velike probleme kada igraju van svog terena.
Istorija međusobnih duela je na strani Kipra, koji je neporažen u tri dosadašnja susreta protiv Letonije (dve pobede, jedan remi).
Kod domaćih će pretnju po gol predstavljati defanzivac Andrejs Ciganiks, dok gosti svu nade polažu u Ioanisa Pitasa. Letoniji nedostaje nekoliko važnih igrača poput Varslavansa i Ikaunieksa, dok Kiprani nemaju novih problema sa povredama.
S obzirom na to da su oba tima prilično skromna u realizaciji, a da su poslednjih pet mečeva Letonije završeni sa malo pogodaka, tip na manje 0-2 nameće se kao najlogičniji izbor.
TIP PREDLAŽE: 0-2 gola
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