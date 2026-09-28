VUČIĆ SA KAMIONČETA U SELU LUKA: Neka dođu i 4 prema 1, sve ću da ih pobedim! Smanjićemo broj ministara na 12, biće ovo najmarljivija vlada

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je da od danas kreće u borbu za očuvanje Srbije i da će dosta vremena da provede sa narodom.

FOTO: Printscreen InformerTV

Vučić se obraća u selu Luka kod Bora

- Umorio sam se, nisam mogao poslednjih 20 km da vozim. Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Sećate se za Selište da sam rekao da ćemo da uradimo, sad se zavšravava taj put. Evo ja ću Luka-Donja Reka da završim, to što su obećavali, a nikada nisu uradili, sa ovoliko uticaja koliko imam - rekao je Vučić.

Istakao je da su pred nama neizvesni izbori.

- Mnogo je dato spolja da bi Srbija bila razorena. Nismo hteli da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, a onda su pare počele da se slivaju u NVO sektor. Jer ne sme da postoji slobodarska i nezavisna Srbija. Naš odgovor je bio da neće niko sa strane, ni ambasadori, ni stranci, da biraju Vladu i da biraju građanima Srbije ko će u njihovo ime da upravlja. To je najviše pravo našeg čoveka, da suvereno odlučuje ko će da vodi zemlju. Zahvalan sam za podršku svih ovih godina. Zahvalan što ste bili uz svoju zemlju kad je bilo najteže, što ste bili i uz mene kada mi je bilo najteže i nikada ništa ne bismo uradili da niste bili uz nas - kaže Vučić. FOTO: Printscreen InformerTV

Ističe da hoće još više da uradi.

- Hoću da uradimo bolnicu u Boru koja me toliko sekira, da imamo svih 8 operacionih sala, angio-salu, rendgene, skenere. Hoću da lekari iz Bora dođu u svako selo i da vide da li ste i kakvog zdravlja. Pre nego što smo uspeli da dovedemo Kineze, Bor je bio 24. po visini plate. Bor je danas ispred Novog Sada, samo je Boograd ispred. Nemojte da vas podsećam pre samo 20 godina, nudili su vam i govorili, ne treba nam RTB, pa su rekli pravite fabriku nameštaja, pa sadite maline, pa su rekli sadite kikiriki. A onda je došao neko drugi koji nije hteo da pravi kombinacije za sebe, i uspeli smo da napravimo prednost za Bor - kaže Vučić.

Podsetio je da u oktobru svih 21 km puta se završava do Selišta.

- Znam odlično šta nije urađeno, ali hoću da idemo napred. Vrtić 6 miliona evra košta, nije završen, a ovakvih kamiončića sam mogao da kupim za vrtić. Šta toliko košta, ali biće uskoro završen. Put dalje koji ide dalje, videćete uskoro mašine, toliko sam mogao da zamolim svoje prijatelje, još hoće da mi se jave na telefon - rekao je Vučić.

Istakao je da od razgovora i dijaloga neće da beži.

- Govorili su da Vučić ne sme u debate, da je najgori, laži o zvučnom topu, Jovanjici, prebijenom dečaku u Valjevu, Sarajefo safari, pa su govorili da bežimo od debata i da ne možemo da se sučelimo. Ja kažem, nema problema, pozvao nas RTS, kažu ići će prvi sa njihove liste. Kod njih nema studenata, kdo nas sus studentim, kod njih sve propali političari iz prošlog veka. Imaju Šoškića, svetski rekorder po padu dinara, sve stara lica. Pozvali su Srdanovića, još i one iz CRTE, da budu 2 prema jedan. Ja sam rekao nema problema, sam sam, njih dvoje, imamo argumente, pobediću ih. Ja siguran oni prihvatili, kad ono, prvo jedni odbili, drugi dobili. Kao da ulaze u kavez sa krokodilima i ajkulama. Glavu dajem, život dajem, ali na duel za živu glavu ne idem. Znate zašto, jer su sve lagali, nemaju planove, nemaju programe, ideje. Znaju da oni koji su radili marljivo, da bi ih sa lakoćom pobedili. Sad im nudim, evo vam troje, četvoro, protiv mene, pobediću ih sve zajedno! I opet neće smeti da dođu - kaže Vučić.

Kaže da nema u vladi da bdue 31 ministar, 31 automobil, 31 puta 2 sekretarice, 31 šofer.

- 12 ministara posvećenih, vrednih, najmanja ali najmarljivija vlada. Vlada u kojoj neće dak ukaju svaki dan i da gledaju da idu negde u inostranstvo. Kada razgovaram sa Putinom, Trampom, Si Đinpingom, aj jedva čekam da se vratim u svoju zemlju, da odđem ovde u Luku, u Manastriicu u svako naše selo. Da razgovaram sa našim ljudima. Išao sam da se borim za našu zemlju, a ne da meni bude lepo. Moj razgovor sa Putinom ima smisla, samo ako obezbedim gas za vas. Pa zato ideš da razgovaraš i da budeš sa svojim narodom - ističe Vučić.

Kaže da svaki čovek koji radi pravi greške, ali da je radio marljivo i posvećeno.

- Nikada mi nije bilo eško da se borim za Srbiju. Da vas ne pdosećam kakva je hajka bila u UN za Srebrenicu. Ni nogu ne bi poturili dtamo gde bih ja glavu. Za koga to glasate ako glasate protiv nas. Samo razmislite kome svoje poverenje dajete, sa druge strane. Šoškiću koji je uništio dinar i NBS, mi smo sad naviknuti da imamo stabilan kurs dinara. Oni vam sad kažu da bi ga uništili u roku od nekoliko meseci. Ja umem da vozim bicikl, ali ne mogu da ga vozim koliko oni mogu, samo etraju bicikl, a šta god da ih pitate nemaju odgovor. A smislili su da teraju točak, da viču "čuvari Ustava". 2006. ja sam bio u opziciji, ali sam glasao za Ustav, u preambuli piše da je Kosovo i Metohija Srbija, važno je to. Pogledajte ih na listi, Jovo Bakić, Hubač, Srdanović, svi oni bili protiv tog Ustava. I oni sad pričaju koji sam izglasao taj ustav, oni meni govore, "čuvari Ustava. Sram vas bilo, kako vas nije sramota da toliko lažete! Dobro razmislite, nisam imao strah od podnošenje ostavke, govorili su nikad neću pdoneti ostavku, jer su polazili od sebe. A za mene je uvek važna volja naroda ,ako pobede čestitaću isto veče. Oni danas prrete da ukoliko izgube, neće da pristaju. Priztnali, ne priznali, nećemo vam dati da urkadete narodnu volju! Štitićemo je i zaštiti - rekao je Vučić.

- Idemo da ih pobedimo najubedljivije, idemo na preko 50 posto 25. oktobra! Hvala vam na divnoj večeri iza veličanstven doček. Do pobede - zaključio je Vučić.

U poseti porodici Strainović u selu Ranovac: Ovakvi ljudi čuvaju naša sela i našu Srbiju

- Danas sam posetio Tamaru Strainović i njenu porodicu u Ranovcu. Posebno mi je drago što sam upoznao ovu mladu i vrednu poljoprivrednicu, koja sa svojom porodicom svakodnevno brine o čak 88 krava. Ovakvi ljudi čuvaju naša sela i našu Srbiju.



Vučić sa građanima u Petrovcu na Mlavi, pozvao Glišića na telefon

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Alekasnar Vučić razgovarao je sa građanima u Petrovcu na Mlavi.

Vučića su dočekali građani, a predsednik mesne zajednice Busur rekao je da je razgovarao sa ministrom Darkom Glišićem oko novog Doma kulture.

- I tad ste mui rekli nemoj da rušiš pre nego što dođe zima, pošto ne može da ga izgradi ceo, i zato mu ne date da ga ruši - rekao je Vučić.

- Ne predsedniče - rekao je meštanin.

Vučić je potom pozvao Glišića, a kako je sve izgledalo pogledajte u snimku ispod:

Vučić se umio na česmi i družio sa mačkom Žuletom

- Valjda umoran od vožnje, posle umivanja na dvorišnoj česmi, nisam mogao da nađem bolji razlog za osmeh od druženja sa čuvarom porodice Strainović, mačkom Žuletom - napisao je Vučić.

Pogledajte kako je izgledao susret:

Vučić: Ljudi se najviše smeju onima koji „glavu daju“, ali na TV duel ne smeju

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je završetak brze saobraćajnice od Velikog Gradišta ka Golupcu.

- Osim brze saobraćajnice koja od Velikog Gradišta ide ka Golupcu, završavamo i veliki broj ulica i seoskih puteva, a pitanje vodosnabdevanja ostaje ključno za sledeću Vladu. Zahvalan sam na prelepom dočeku. Ipak, ljudi se najviše smeju onima koji „glavu daju“, ali na TV duel ne smeju - izjavio je Vučić.

Vučić u Kasidolu: Ovde svi znaju za Draganu Mirković, možda i ja postanem poznat

Aleksandar Vučić posetio je Kasidol kod Požarevca.

- Pokušao sam da se izborim za malo popularnosti u Kasidolu, ali ne vredi, Dragana Mirković je neprikosnovena - navodi Vučić u objavi.

- Uskoro će da kažu da onaj što je bio u selu kod Dragane Mirković može da postane poznat, to ja o sebi govorim - rekao je Vučić tokom obraćanja meštanima.

Vučiću je prišao i otac poznate pevačice, da se pozdrave.

- Ovde svi znaju za Draganu Mirković, svi su beskrajno gostoljubivi, možda i ja postanem poznat - dodao je Vučić, koji se kroz mesto provozao kočijama.



Vučić: Posebno mi je drago što porodica sa dvoje male dece sada ima svoj dom

Vučić je tokom posete porodici Jovana Dakića istakao da mu je posebno drago što ova porodica sada ima svoj dom.

- Prvi put sam u domu jedne porodice koja je, uz kredit za mlade, uspela da ostvari veliki san, svoj krov nad glavom. Posebno mi je drago što ova porodica sa dvoje male dece sada ima svoj dom, sigurnost i mesto gde će stvarati najlepše uspomene - kazao je Vučić tokom posete porodici Dakić.



Vučić se oglasio video porukom na Instagramu

Vučić se oglasio iz Požarevca i objavio video na svom Instagram profilu.

- Mučio sam se oko parkiranja, a sve drugo bilo je divno u lepom Požarevcu - navodi se u objavi.

- Da okreću pedale mogu, ali na duel ne mogu, život dajem ali na duel ne idem - rekao je tokom obraćanja građanima Požarevca, aludirajući na predstavnike blokaderske liste.

Mnogi meštani su prišli da pozdrave Vučića i da se fotografišu sa njim.

Vučić u poseti porodici Dakić

Vučić je posetio porodicu Jovana Dakića, koji je nosilac kredita za mlade.

Ispred zgrade prisutan je bio veliki broj građana, sa kojima je Vučić razgovarao.

Narod čeka Vučića u Požarevcu

Ogroman broj građana okupio se u Požarevcu da dočeka Vučića, nosioca liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

Građani su ga dočekali uz gromoglasan aplauz, gde im se i obratio. Mnogi su prilazili da se pozdrave i fotografišu.

"Borbu krećem iz Jajinaca"

Uoči dolaska u Požarevac Vučić se oglasio na Instagramu, i poručio da kreće u borbu kao i 2012. godine kada se borio protiv DOS-ovskog režima.

Nakon toga objavio je i video u kome je do tančina objasnio laži kojima su se blokaderi sližili, a o kojima je ćutao.

- Najsmešnije u celoj ovoj kampanji, a sve vreme sam morao da ćutim je to što oni mrtvi ladni dok obrću, dok okreću pedale kažu čuvari Ustava, a oni svi bili protiv Ustava. Taj Ustav 2006. nikad ne bi ni bio izglasan da nije bilo nas više koji smo se borili za taj Ustav i za pozicije. A Bakić, Hubač i ostali mrzeli taj ustav posebno zbog preambule o Kosovu i Metohiji i sad idu, obrćem pedale i vičem ja sam čuvar Ustava! Svašta ćemo u ovoj zemlji da čujemo, a i vi poštovani građani, ali zato nam ostaje borba - poručio je Vučić iz automobila.

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