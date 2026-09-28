KREŠENTI: Starinski sitni kolači
Mirisni, nežni i hrskavi spolja, a kremasti iznutra – krešenti su jedan od onih starinskih sitnih kolača kojima se uvek rado vraćamo. Pripremite ih za porodična okupljanja, slave ili jednostavno zasladite dan uz šolju kafe.
Sastojci
Za testo:
- 200 gr maslaca ili margarina
- 150 gr šećera
- 2 kesice vanilin šećera
- 1 jaje
- 2 žumanca
- 350–360 gr brašna
Za valjanje i filovanje:
- 2 belanca
- 150 gr mlevenih lešnika
- nutela
Priprema
Jaje, žumanca, šećer i vanilin šećer umutite penasto. Dodajte omekšali maslac ili margarin i dobro sjedinite. Brašno postepeno dodajte u smesu, uz mešanje, sve dok ne dobijete meko testo koje se odvaja od posude i pogodno je za oblikovanje. Pripremljeno testo ostavite u frižideru oko 30 minuta. Od ohlađenog testa pravite male kuglice veličine trešnje. Svaku kuglicu najpre umočite u umućena belanca, a zatim uvaljajte u mlevene lešnike. Kuglice ređajte na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo razmaka između njih. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 20 minuta. Pečene kolačiće ostavite da se potpuno ohlade, a zatim po dva spajajte nutelom.
Uživajte!
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OVSENI KOLAČ SA KOKOSOM: Jednostavan za pripremu
08. 09. 2026. u 07:00
PITA SA MAKOM I DžEMOM OD VIŠANjA: Starinska pita koja miriše na dom
04. 09. 2026. u 14:00 >> 06:15
TORTILjA SA PILETINOM I KUKURUZOM: Uusno, a jednostavno za pripremu.
03. 09. 2026. u 13:00
BOGATA ČOKOLADNA KARAMEL KOCKA: Kolač kojem nećete odoleti
01. 09. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)