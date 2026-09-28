Torte i kolači

KREŠENTI: Starinski sitni kolači

Milena Tomasevic

28. 09. 2026. u 15:00

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Mirisni, nežni i hrskavi spolja, a kremasti iznutra – krešenti su jedan od onih starinskih sitnih kolača kojima se uvek rado vraćamo. Pripremite ih za porodična okupljanja, slave ili jednostavno zasladite dan uz šolju kafe.

КРЕШЕНТИ: Старински ситни колачи

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 200 gr maslaca ili margarina
  • 150 gr šećera
  • 2 kesice vanilin šećera
  • 1 jaje
  • 2 žumanca
  • 350–360 gr brašna

Za valjanje i filovanje:

  • 2 belanca
  • 150 gr mlevenih lešnika
  • nutela

Priprema

Jaje, žumanca, šećer i vanilin šećer umutite penasto. Dodajte omekšali maslac ili margarin i dobro sjedinite. Brašno postepeno dodajte u smesu, uz mešanje, sve dok ne dobijete meko testo koje se odvaja od posude i pogodno je za oblikovanje. Pripremljeno testo ostavite u frižideru oko 30 minuta. Od ohlađenog testa pravite male kuglice veličine trešnje. Svaku kuglicu najpre umočite u umućena belanca, a zatim uvaljajte u mlevene lešnike. Kuglice ređajte na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo razmaka između njih. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 20 minuta. Pečene kolačiće ostavite da se potpuno ohlade, a zatim po dva spajajte nutelom.

Uživajte! 

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