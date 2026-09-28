KREŠENTI: Starinski sitni kolači

Mirisni, nežni i hrskavi spolja, a kremasti iznutra – krešenti su jedan od onih starinskih sitnih kolača kojima se uvek rado vraćamo. Pripremite ih za porodična okupljanja, slave ili jednostavno zasladite dan uz šolju kafe.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

200 gr maslaca ili margarina

150 gr šećera

2 kesice vanilin šećera

1 jaje

2 žumanca

350–360 gr brašna

Za valjanje i filovanje:

2 belanca

150 gr mlevenih lešnika

nutela

Priprema

Jaje, žumanca, šećer i vanilin šećer umutite penasto. Dodajte omekšali maslac ili margarin i dobro sjedinite. Brašno postepeno dodajte u smesu, uz mešanje, sve dok ne dobijete meko testo koje se odvaja od posude i pogodno je za oblikovanje. Pripremljeno testo ostavite u frižideru oko 30 minuta. Od ohlađenog testa pravite male kuglice veličine trešnje. Svaku kuglicu najpre umočite u umućena belanca, a zatim uvaljajte u mlevene lešnike. Kuglice ređajte na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo razmaka između njih. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 20 minuta. Pečene kolačiće ostavite da se potpuno ohlade, a zatim po dva spajajte nutelom.

Uživajte!