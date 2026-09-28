Mađarima prija ovo gostovanje! Irci žele da nastave na krilima pobede nad Gruzijom

Severna Irska i Mađarska doživele su različitu sudbinu u prvom kolu UEFA Lige nacija

Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

Mađari vide svoju šansu za popravni na terenu na kom su istorijski gledano uvek lepo prolazili.

Dramatičan pogodak za pobedu u 99. minutu doneo je Severnoj Irskoj sva tri boda na gostovanju posrnuloj Gruziji na otvaranju Grupe B2. Čini se da je to bio ključni rezultat za novajlije u Ligi B, koje će se po svemu sudeći boriti upravo sa Gruzijom za izbegavanje ispadanja u treći rang.

Ipak, vezivanje druge pobede moglo bi da predstavlja ozbiljan izazov za Severnu Irsku, pošto još od novembra 2024. godine nisu ostvarili dve vezane pobede u takmičarskim mečevima.

Ohrabrenje mogu pronaći u činjenici da su u ovom takmičenju zabeležili dve vezane pobede kod kuće bez primljenog gola, a upravo je domaći teren bio ključ njihovih nedavnih uspeha – pre trijumfa nad Gruzijom, sedam od poslednjih osam takmičarskih pobeda ostvarili su na "Vindzor parku".

Razočaranje je bila glavna emocija u taboru Mađarske nakon prvog kola, pošto su na svom terenu pretrpeli minimalni poraz od Ukrajine. Iako su pre toga izgubili samo jednu od osam utakmica (pet pobeda, dva remija), ovo je bilo daleko od idealnog starta u Ligi B nakon ispadanja u prethodnom ciklusu – posebno ako se uzme u obzir da su u ovom takmičenju ostvarili samo jednu pobedu u poslednjih devet mečeva (uključujući i plej-of: tri remija, pet poraza).

To što gostuju zapravo bi moglo da pomogne u popravljanju tog učinka, pošto je ova ekipa neporažena na poslednja četiri meča na strani (dve pobede, dva remija), naročito ako se prisetimo da su u svom poslednjem učešću u Ligi B protutnjali kroz gostovanja bez ijednog primljenog gola (dve pobede, jedan remi)!

Mađarska je u potpunosti dominirala u međusobnim susretima (pet pobeda, jedan remi, jedan poraz) i nikada ranije nije poražena na "Vindzor parku" (četiri pobede, jedan remi).

Na nijednoj od poslednjih deset utakmica Severne Irske gostujući tim nije postigao više od jednog gola.

Poslednjih šest mečeva Severne Irske na "Vindzor parku" završeno je sa manje od 2,5 gola.

Samo na jednoj od poslednjih osam takmičarskih utakmica Mađarske pobedu je odneo domaći tim.

Samo je jedan meč Mađarske u Ligi B doneo više od 2,5 gola.

Pirs Čarls je odbranio penal protiv Gruzije i pokazao se kao gotovo nepremostiva prepreka u ovom takmičenju, sačuvavši mrežu netaknutom na četiri od svojih dosadašnjih pet nastupa u Ligi nacija.

Nijedna ekipa nema novih problema sa povredama nakon utakmica prvog kola.

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