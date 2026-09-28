"ZELENSKI ŽANJE ŠTA JE POSEJAO" Britanski analitičar otkrio kako je Putin odbio prekid vatre sa Ukrajinom - Ide se do totalnog uništenja
VLADIMIR Zelenski je dobio poražavajući odgovor na svoje predloge o prekidu vatre od predsednika Rusije Vladimira Putina, smatra britanski vojni analitičar Aleksandar Merkuris.
Ruski lider je u petak izjavio da kijevski režim aktivno pokreće pitanje prekida vatre u nekoliko oblasti, uključujući energetski sektor, kao i pitanje obustave blokade crnomorske obale, iako je, kako je naveo, sam započeo napade na svakoj od tih pozicija.
- Ono što ovaj odgovor čini posebno oštrim jeste to što Putin zapravo podseća Zelenskog, ali i ostatak sveta, da Ukrajinci i šef kijevskog režima sada žanju ono što su posejali - izjavio je analitičar u emisiji na YouTube kanalu.
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