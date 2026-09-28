ZELENSKI PLAŠI ZAPAD: Rusi su već započeli dodatnu mobilizaciju, stižu i plaćenici

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je večeras da je Rusija, prema podacima ukrajinske vojne obaveštajne službe, već počela dodatnu mobilizaciju, kao i da priprema angažovanje još oko 10.000 vojnika iz Severne Koreje.

Foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Zelenski je u večernjem obraćanju rekao da Rusija povećava broj ljudi koje regrutuje različitim metodama i da planira da dodatno poveća angažovanje stranih državljana.

-U stvari, Rusi su već započeli dodatnu mobilizaciju – povećavaju broj ljudi koje regrutuju koristeći razne metode. Takođe planiraju da povećaju učešće stranaca, rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, u Rusiji se trenutno nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika, dok se dodatni kontingent od oko 10.000 pripadnika severnokorejskih snaga priprema za obuku i kasnije raspoređivanje u Rusiji, prenosi Ukrinform.

Zelenski je naveo da Rusija Severnoj Koreji za vojnu pomoć plaća, između ostalog, tehnologijom, kao i da je uz tehničku podršku Moskve u Severnoj Koreji pokrenuta proizvodnja jurišnih dronova tipa "šahed".

-To je način na koji se zlo širi i kako se pretnja životima u jednom delu sveta prenosi na druge delove sveta, rekao je Zelenski, pozivajući međunarodne partnere da pojačaju pritisak sankcijama na Rusiju.

Istovremeno, ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je danas ukaz kojim je propisana brojnost Oružanih snaga Rusije povećana za 15.500 pripadnika.

Prema ukazu objavljenom na zvaničnom ruskom portalu pravnih akata, ukupna propisana brojnost Oružanih snaga sada iznosi 2.441.630 ljudi, uključujući 1.550.500 vojnika. Prethodnom izmenom, iz jula ove godine, bila je predviđena brojnost od 2.426.130 ljudi, uključujući 1.535.000 vojnika.

Ukrajinske vlasti povećanje propisane brojnosti ruskih oružanih snaga tumače kao deo šireg napora Moskve da poveća broj raspoloživih vojnika.

(Tanjug)

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