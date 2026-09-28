Tenis

Rusi u finalu turnira u Kini: Medvedev i Rubljov ostvarili velike jubileje, sledi borba za titulu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

28. 09. 2026. u 18:20

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RUSI će se boriti za trofej u Kini.

Руси у финалу турнира у Кини: Медведев и Рубљов остварили велике јубилеје, следи борба за титулу

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Danil Medvedev i Andrej Rubljov plasirali su se u finale turnira u Handžuu, a ujedno su ostvarili velike jubileje.

Trenutno 6. na ATP listi je savladao još jednom Rusa Romana Safijulina sa 7:5, 6:4. Njemu je to bio 350. trijumf na tvrdoj podlozi.

Njegov prijatelj i zemljak, inače 24. igrač sveta u polufinalu je bio bolji od Kirijana Žakea sa 7:6(0), 6:1. On je zabeležio 400. pobedu na turu.

Medevev je srećan što će imati priliku da u meču za trofej odmeri snage sa dobrim drugarom.

Mislim da mi je ovo drugo finale sa Andrejem. Odigrali smo mnogo mečeva i prošli mnogo toga na ATP turu, tako da mi je zaista drago što ću ga videti sa druge strane mreže. Biće težak meč za obojicu - rekao je Medvedev.

Finale turnira u Handžuu na programu je u utorak od 13.30.

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