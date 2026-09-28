Tenis

Veliko razočaranje Kecmanovića: Ovome se nije nadao!

Новости.онлине/С.С./

28. 09. 2026. u 17:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Srbinu imao meč lopte za pobedu.

Велико разочарање Кецмановића: Овоме се није надао!

FOTO: Tanjug / AP Photo/Eduardo Verdugo

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za glavni žreb ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u prvom kolu poražen od Francuza Adrijana Manarina rezultatom 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:5).

Meč je trajao dva sata i 53 minuta. Kecmanović je 57. teniser sveta, dok je Manarino 81. na ATP listi.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Manarino je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 8:6.

Kecmanović je drugi set dobio posle tri napravljena brejka za 1:1 u setovima.

"Miša" je dva puta imao brejk prednosti u trećem setu, ali je Frnacuz uspeo da vrati servis i u taj-brejku slavi sa 7:5.

Manarino će u finalu kvalifikacija za turnir u Kini igrati protiv Pabla Karenja Buste iz Španije.

Glavni žreb turnira u Pekingu igra se od 30. septembra do 6. oktobra za nagradni fond od 4.089.385 dolara.

БОНУС ВИДЕО: Печат најбољег - Које рекорде сада јури Новак Ђоковић?

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 2

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 1

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPAKOVALE KOFERE: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije - Nika se oglasila kasno u noć, podelila snimak malo pred napuštanje doma

SPAKOVALE KOFERE: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije - Nika se oglasila kasno u noć, podelila snimak malo pred napuštanje doma