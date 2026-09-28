Veliko razočaranje Kecmanovića: Ovome se nije nadao!

Srbinu imao meč lopte za pobedu.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Eduardo Verdugo

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za glavni žreb ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u prvom kolu poražen od Francuza Adrijana Manarina rezultatom 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:5).

Meč je trajao dva sata i 53 minuta. Kecmanović je 57. teniser sveta, dok je Manarino 81. na ATP listi.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Manarino je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 8:6.

Kecmanović je drugi set dobio posle tri napravljena brejka za 1:1 u setovima.

"Miša" je dva puta imao brejk prednosti u trećem setu, ali je Frnacuz uspeo da vrati servis i u taj-brejku slavi sa 7:5.

Manarino će u finalu kvalifikacija za turnir u Kini igrati protiv Pabla Karenja Buste iz Španije.

Glavni žreb turnira u Pekingu igra se od 30. septembra do 6. oktobra za nagradni fond od 4.089.385 dolara.

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