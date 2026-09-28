ZMAJEVI PRELETELI BUKUREŠT! Bosna i Hercegovina ponizila Rumune! (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Rumunije poražena je u Bukureštu od Bosne i Hercegovine rezultatom 2:4 (1:3), u drugom kolu "B" Lige nacija Grupa 4.

Photo: Sergei GAPON / AFP / Profimedia

Preleteli su "zmajevi" dominantno Bukurešt, ostavivši u šoku rumunske navijače. Ne samo zbog rezultata na semaforu, već dominantnog načina na koji su stigli do trijumfa.

Bila je to prva pobeda BiH u ovom ciklusu Lige nacija, posle remija sa Poljskom (0:0), dok su Rumuni doživeli i drugi poraz, jer su i na premijeri izgubili od Švedske 1:2.

Na vođstvo Bosanaca čekalo se do 12. minuta, kada je Armin Gigović iskoristio pas Ermina Barjaktarevića i naterao Radua na kapitulaciju - 0:1.

Prednost je duplirao Tarik Muharemović, samo sedam minuta kasnije. Prvotimac premijerligaša Lids junajteda odlično je odreagovao posle ubačene lopte Ivana Bašića iz kornera i pogodio za veliku radost gostiju - 0:2.

Nadu Rumunima vratio je Danijel Birligea, na centaršut Lisata Eisata preciznim šutem pogodio je unutrašnji deo stative i Zlomislić je morao da vadi loptu iz mreže - 1:2.

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Ipak, radost domaćih kratko je trajala, jer je Haris Tabaković pogodio u samom finišu prvog poluvremena. Na isteku 40. minuta, napadač Salcburga bio precizan iz popravnog i povećao na - 1:3.

Sve dileme rešio je Ermin Mahmić, pošto je u 55. minutu doneo BiH nedostižnih 4:1, ali je u ulozi asistenta ovog puta bio Barjaktarević.

U narednom kolu, Bosna i Hercegovina 2. oktobra dočekuje Švedsku, dok Rumunija gostuje Poljskoj.

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