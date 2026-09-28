Rumuni žele osvetu za martovski poraz, ali biće teško bez vetra u leđa sa tribina

Šok na otvaranju Lige nacija i za jedne i za druge znači samo jedno: u Bukureštu nema prostora za novi kiks.

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Rumunija i Bosna i Hercegovina ulaze u duel sa imperativom pobede, ali na pustoj Nacionalnoj areni. Zbog kazne UEFA meč se igra iza zatvorenih vrata, pa domaći tim neće imati podršku sa tribina.

Ipak, motiv Rumuna je ogroman, a tradicija i brojke izrazito su na njihovoj strani. Sve ukazuje na to da gosti teško mogu do sva tri boda.

Povratak Georga Hađija na klupu Rumunije počeo je porazom od Švedske sa 2:1, ali je igra pružila dosta razloga za optimizam. Iako su u poslednjih pet mečeva ostvarili samo jedan trijumf, Rumuni se kod kuće osećaju sigurno, gde su vezali četiri pobede uz čak 12 postignutih golova.

Sa druge strane, Bosna i Hercegovina je u Poljskoj odigrala skromnih 0:0 uz samo jedan udarac u okvir gola. Ekipa Sergeja Barbareza ima samo jednu pobedu u poslednjih sedam nastupa od plasmana na Svetsko prvenstvo. Teši ih jedino podatak da na gostovanjima nisu poraženi još od debakla protiv Nemačke krajem 2024. godine.

Poseban pečat ovom meču daje prošlogdišnji dug. Bosna jeste dobila tri od poslednja četiri međusobna susreta, ali je upravo njen poslednji trijumf na rumunskom tlu naneo bolan udarac domaćinu, jer ga je usmerio na znatno teži put u baražu za Mundijal.

Rumuni taj udarac nisu zaboravili i žele revanš na terenu gde tradicionalno diktiraju tempo. Zanimljivo je i da nijedan od osam dosadašnjih okršaja ovih selekcija nije završen remijem.

Dok se gosti uzdaju u Ermedina Demirovića koji je opasan u ranoj fazi, Rumuni sve karte stavljaju na kapitena Janisa Hađija. Pored toga, defanziva Bosne i Hercegovine pokazuje ozbiljne pukotine u završnicama mečeva, pošto je primila čak šest golova posle 70. minuta na poslednjih pet utakmica.

Kada se sve sabere — kvalitet Hađijevog tima kod kuće, defanzivni pad Bosne u završnicama i činjenica da „Zmajevi“ teško dolaze do pobeda u gostima — logičan izbor za ovaj meč je da Bosna neće pobediti, odnosno da je Rumunija znatno bliža trijumfu.