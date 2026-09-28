Politika

VUČIĆ: Mafija je u strahu, posebna nervoza je među crnogorskim obaveštajcima

В. Н.

28. 09. 2026. u 20:49

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" uživo se obraća na svom tiktok i fejsbuk nalogu

ВУЧИЋ: Мафија је у страху, посебна нервоза је међу црногорским обавештајцима

Foto: RTS

Mafija u strahu 

 - Najveća nervoza kod Balše Božovića... kod slugu Mila Đukanovića i Zvicera. Ta nervoza će da da se širi i biće sve veća. Posebna nervoza u obaveštajnim krugovima Crne Gore.

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